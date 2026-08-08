Можно пить воду, которая простояла всю ночь: вот что с ней на самом деле происходит

Можно пить воду, которая стояла всю ночь / © pexels.com

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Хорошая новость: если вода стояла обычной комнатной температуры, была защищена от загрязнения и не испытывала сильной жары, вода на следующий день обычно остается пригодной для питья. Однако со временем ее вкус и качество могут изменяться, особенно если стакан был открыт. Об этом пишут в BHG.

Что происходит с водой, когда она стоит

На первый взгляд может показаться, что вода просто остается водой. Однако при длительном контакте с воздухом в нем происходят определенные изменения.

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Если оставить воду в открытом стакане на несколько часов, она контактирует с углекислым газом из воздуха. Это может изменить ее кислотность и повлиять на вкус. Именно поэтому вода, простоявшая всю ночь, иногда кажется немного «несвежей» или имеет необычный привкус.

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Это не означает, что вода автоматически становится опасной. Сам по себе измененный вкус не является признаком того, что воду нужно немедленно изливать.

Могут ли в воде размножаться бактерии

Вот здесь ситуация несколько более интересная.

Каждый раз, когда мы пьем воду непосредственно из стакана или бутылки, в нее могут попадать микроорганизмы изо рта. Дополнительные бактерии могут оказаться в воде, если прикасаться к краям стакана немытыми руками, использовать загрязненную соломинку или делиться бутылкой с другим человеком.

В обычных домашних условиях это не обязательно представляет опасность. Но тепло создает более благоприятные условия для размножения бактерий. Поэтому вода, которую оставили, например, в нагретом автомобиле, совсем другая ситуация, чем стакан на ночном столике.

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Открытая вода также может контактировать с пылью и другими мелкими частицами из воздуха. Даже если они не представляют большой угрозы, они могут влиять на вкус воды.

Можно ли пить воду из-под крана, стоявшего всю ночь

Если речь идет об обычной питьевой воде из-под крана, которая простояла одну ночь в чистом стакане при комнатной температуре, ее можно выпить.

В водопроводной воде используется хлор для контроля микробов и вирусов. При длительном контакте с воздухом часть хлора постепенно улетучивается, поэтому очень долгое хранение открытой воды не является лучшим вариантом.

Для ежедневного употребления самое простое правило — не накапливать воду в открытой таре, а наливать свежую порцию.

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Имеет ли значение, в чем хранить воду

Да. Материал бутылки или другой емкости тоже имеет значение.

Для регулярного хранения воды удобно использовать стеклянные или качественные многоразовые металлические бутылки с крышкой. Закрытая емкость помогает оградить воду от пыли, случайных загрязнений и контакта с руками.

С одноразовыми пластиковыми бутылками ситуация более сложная. Высокая температура и длительный контакт с солнечным светом могут способствовать переходу определенных веществ из пластика в воду. Отдельно исследуется и вопрос микропластика, который может попадать в напитки из пластиковой тары. В то же время влияние микропластика на здоровье до сих пор изучается, поэтому не стоит делать категорические выводы.

Особенно нежелательно оставлять пластиковую бутылку с водой на солнце или в разогретом автомобиле.

Сколько может стоять питьевая вода

Однозначной цифры типа «через 24 часа воду нужно обязательно вылить» нет. Многое зависит от температуры, чистоты емкости, наличия крышки и того, пили ли вы непосредственно из бутылки или стакана.

Вода, простоявшая примерно сутки в нормальных условиях, обычно не составляет проблемы для здорового человека, если она не подвергалась воздействию высокой температуры и не была загрязнена. Однако для лучшего вкуса и гигиены рекомендуется регулярно наливать свежую воду.

Если вода обладает необычным запахом, вкусом или видом, лучше не рисковать и налить новую.

Как хранить воду, чтобы она оставалась свежей

Есть несколько простых правил, которые помогут избежать лишних проблем:

Накрывайте стакан, если планируете оставить воду на несколько часов. Для постоянного использования выбирайте стеклянные или металлические многоразовые бутылки. Бутылку лучше закрывать крышкой, особенно если носите ее в сумке. Не оставляйте воду в пластиковой бутылке на солнце или горячей машине. Не пейте из одной бутылки вместе с другими людьми. Многоразовую бутылку следует мыть каждый день, а бутылки с соломинками тщательно очищать, в частности внутри соломинки. Если в большой бутылке хранится вода, лучше наливать ее отдельными порциями в чистый стакан, а не пить прямо из горлышка.

А если вода простояла больше суток

Если вода оставалась в чистой закрытой емкости, находилась в прохладном месте и не контактировала с ртом, ситуация отличается от открытого стакана на солнце.

Однако чем дольше вода сохраняется после открытия, тем важнее условия ее хранения. Если вы не уверены в чистоте емкости или вода долго находилась в тепле, безопаснее заменить ее свежей.

Для людей с пониженным иммунитетом особенно важно соблюдать осторожность: лучше каждый день использовать чистый стакан или свежую бутылку воды.

FAQ

Можно ли пить воду, простоявшую всю ночь?

Так, в большинстве случаев воду, простоявшую всю ночь при комнатной температуре, можно пить. Если стакан был чистым, вода не стояла на жаре и не была загрязнена, сама по себе одна ночь не делает ее опасной. В то же время открытая вода может изменить вкус из-за длительного контакта с воздухом и получить дополнительные бактерии из окружающей среды.

Сколько может стоять питьевая вода?

Точного универсального срока нет — все зависит от температуры, емкости и способа хранения. Вода, простоявшая около суток в обычных условиях, обычно остается пригодной для питья. Однако для лучшего вкуса и гигиены воду рекомендуют регулярно заменять свежей, а открытую воду не оставлять надолго в тепле.

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