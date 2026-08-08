13-летний мальчик умер после девяти лет в коме: причиной стал кусок сыра (фото)

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В Италии умер 13-летний Маттиа Маэстри, почти девять лет находившийся в коме после употребления зараженного сыра из сырого молока.

Об этом сообщает Need To Know.

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Трагедия произошла 5 июня в 2017 году, когда ему было всего четыре года. В тот день Маттиа съел сыр из сырого молока Due Laghi, сделанный местной молочной фермой.

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Сначала мальчика госпитализировали в больницу города Клесс, а затем перевели в больницу Санта-Кьяра в Тренто, где медики установили истинную причину его критического состояния.

По словам врачей, заражение произошло после употребления сыра из сырого молока, загрязненного токсигенным штаммом E. coli, производимым токсином Шига.

Именно эта инфекция спровоцировала развитие гемолитико-уремического синдрома — редкого, но очень опасного осложнения, что приводит к тяжелому поражению почек и центральной нервной системы.

После продолжительного судебного процесса, дошедшего до высшей судебной инстанции Италии, двое работников молочной фермы признали виновными в причинении тяжких телесных повреждений.

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После болезни Маттиа больше не пришел в себя. Он скончался 2 августа. Все это время он нуждался в круглосуточном уходе и ежедневно принимал десятки лекарственных препаратов.

Маттиа Маэстри / © needtoknow.co.uk

Его отец Джованни Баттиста Маэстри сообщил о смерти сына словами: «Наш Маттиа покинул нас, и от его имени я благодарю вас за то, что помогли сделать его уход из жизни менее болезненным».

Семья попросила всех, кто знал мальчика, не приносить цветы на похороны. Зато близкие призвали сделать пожертвования в поддержку местных служб паллиативной помощи.

Прощание с Маттиа прошло 3 августа в приходской церкви города Коредо в Италии.

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Провести мальчика в последний путь пришли его родители, сестра Виттория, бабушки, дедушки, тети, дяди и другие родные.

После трагедии Джованни Баттиста Маэстри решил превратить свою боль в борьбу за более безопасное питание. Он основал общественную организацию по защите прав потребителей, а также написал книгу, в которой предостерегает родителей от потенциальных рисков, связанных с непастеризованными молочными продуктами.

Специалисты отмечают, что наибольшую опасность токсигенные штаммы E. coli представляют для детей в возрасте до пяти лет. Именно в этой возрастной группе чаще всего развивается гемолитико-уремический синдром, который может привести к необратимым повреждениям органов или смерти.

Эксперты также напоминают, что продукты из сырого молока могут содержать опасные бактерии, обычно уничтожаемые во время пастеризации.

Напомним, жених скончался во сне за несколько дней до собственной свадьбы.

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