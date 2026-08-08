Украинские ракеты для Patriot: Зеленский назвал главное препятствие для производства

Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что бюрократические процедуры в настоящее время сдерживают начало производства в Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot по американским лицензиям.

Об этом глава государства заявил в интервью ТСН.

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По его словам, политическое решение о передаче Украине необходимых лицензий уже принято Соединёнными Штатами, однако его реализация требует прохождения соответствующих процедур.

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«Решение есть. Оно было принято президентом Соединенных Штатов и другими важными государственными институтами Америки. Украина должна получить соответствующие лицензии», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны Украина вынуждена максимально сокращать процедуры, которые задерживают укрепление её обороноспособности. В то же время в США, Европе и других странах действуют устоявшиеся правила, которые не всегда можно быстро обойти.

«Бюрократия, как я уже сказал, пожирает жизнь, потому что пожирает время», — отметил глава государства.

По словам Зеленского, именно процедурные вопросы могут существенно повлиять на сроки налаживания производства вооружений и систем ПВО.

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«Бюрократия — это внедрение систем, производство систем ПВО, занимающее от 12 месяцев до нескольких лет. Это, в принципе, вот такая история», — пояснил президент.

Когда начнётся производство Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сроки запуска производства ракет для Patriot в Украине будут зависеть, прежде всего, от того, насколько значительную часть технологического цикла удастся локализовать непосредственно в Украине. Он подчеркнул, что США не передают одному государству производство ракеты «от начала до конца», а распределяют изготовление компонентов между разными странами.

По словам Зеленского, именно поэтому Украина стремится получить максимальное количество производственных компонентов, чтобы не зависеть от сложной цепочки поставок через несколько европейских стран.

«Если речь идет о 3, 4, 5 европейских странах, то это очень сложно. Почему? Опять бюрократия, опять нужен диалог», — пояснил президент.

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Этот фактор может стать определяющим и для скорости запуска украинского производства. Показателен опыт Германии: развертывание там производства ракет Patriot по американской лицензии заняло более двух лет, причем речь идет о производстве ракет PAC-2, а не именно антибаллистической PAC-3, которую стремится производить Украина.

«Что касается производства в Украине, как я уже сказал, сроки будут зависеть в основном от партнерства. Что нам предложат?» — подчеркнул он.

Президент также объяснил, почему Украина стремится свести к минимуму зависимость от производства в других европейских странах. По его словам, политические процессы, выборы или изменение общественных настроений могут создавать риски для поставок критически важного вооружения.

«Очень хочется, независимо от политики. Вот что мы делаем», — подытожил Зеленский.

Напомним, что с начала полномасштабной войны Украина столкнулась с острым дефицитом средств противовоздушной обороны. Между тем западные партнеры всё сдержаннее реагируют на призывы президента Владимира Зеленского о передаче дополнительных ракет-перехватчиков для системы Patriot.

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