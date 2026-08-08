Историю придется переписать: ученые обнаружили глубоко под землей сооружение, построенное до появления людей

Сооружение неандертальцев в пещере Брюникель. Фото: Этьен Фабр/Спелеологическое и археологическое общество города Коссад, Франция (SSAC)

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На глубине почти 336 метров в непроглядной темноте французской пещеры Брюникель археологи обнаружили массивные кольца, искусно построенные из обломков сталагмитов. Возраст этих удивительных структур составляет около 176 500 лет, что создает беспрецедентную историческую загадку относительно того, кто мог свести столь сложный архитектурный объект задолго до появления современных людей.

Об этом пишет Daily Galaxy.

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Масштабы и архитектурная точность

Эта находка поражает не только своим почтенным возрастом, но и тем, насколько тщательно и осознанно она была построена. Чтобы просто добраться до этого скрытого зала, неизвестным создателям пришлось преодолеть сотни метров в полной темноте, что было бы невозможно без использования надежных источников искусственного освещения.

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Две кольцевые структуры расположены в самой большой камере пещеры и полностью состоят из сталагмитов, выломанных из подземного пола. Большее кольцо имеет размеры 6,7 на 4,5 метра, в то время как меньше достигает 2,2 на 2,1 метра, а в общей сложности неизвестные архитекторы использовали около 400 каменных фрагментов общим весом более двух тонн.

Больше всего экспертов удивила поразительная однородность строительного материала. Большинство фрагментов имеют длину около 30 сантиметров, что свидетельствует о сознательном раскаливании камней до одинакового размера перед их выкладыванием в правильные круговые формации.

Ошибки датировки и шокирующий вердикт

Первоначально авторство этого подземного сооружения не было столь очевидным для научного сообщества, ведь найденный в 1990-х годах обожженный фрагмент кости указывал на возраст около 47 600 лет. Это оставляло теоретическую возможность, что к строительству причастны ранние представители Homo sapiens.

Однако в 2016 году новая уран-ториевая датировка непосредственно самого кальцита отодвинула возраст сооружения до 176 500 лет. Поскольку современные люди в то время еще не добрались до Европы, единственными возможными создателями этих колец могли быть исключительно неандертальцы, хотя до сих пор считалось, что они совершенно не способны на подобное строительство.

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Тайна назначения и излом стереотипов

На протяжении десятилетий неандертальцев считали довольно примитивными существами, которым не хватало навыков планирования, кооперации и символического мышления. Открытие в пещере Брюникель стало настоящим шоком: все доказательства безапелляционно указывают на них, но наука долго отказывалась верить, что они могли создать что-то столь сложное и продуманное.

Точное предназначение этих загадочных колец до сих пор остается предметом жарких дискуссий среди мировых археологов. Некоторые исследователи предполагают, что структуры служили своеобразным укрытием во время суровых ледниковых периодов, в то время как другие склоняются к версии о ритуальной функции, рассматривая постройку как ранний аналог храма.

На многих фрагментах остались следы черного и красного оттенков, что указывает на целенаправленное воздействие огня. Как отмечают авторы исследования, это первое зафиксированное свидетельство того, что досовременный вид человека смог освоить глубокое карстовое пространство со сложным искусственным освещением.

Это открытие наносит окончательный удар по мифу о недальновидности наших древних предшественников. Масштабы проделанной работы безоговорочно доказывают, что эта группа строителей имела невероятно высокий уровень социальной организации и обладала абстрактным мышлением, которое раньше самоуверенно приписывали исключительно Homo sapiens.

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Напомним, наскальные рисунки, созданные еще в эпоху ледникового периода , могли быть не просто изображениями животных, а сложной системой передачи информации. К такому выводу пришли археологи после анализа более 500 рисунков в пещерах Страны Басков.

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