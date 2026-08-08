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Белый маникюр уходит в прошлое: какой оттенок стал новым трендом лета-2026 (фото)
Кокосовый латте-маникюр — идеальная и более естественная альтернативой белым ногтям.
Кокосовый латте-маникюр стал одним из главных бьюти-трендов лета-2026. Это стильный и одновременно сдержанный дизайн ногтей, который прекрасно подчеркивает загар и выглядит значительно более естественно, чем классический белый маникюр.
Все о кокосовом латте-маникюре и в чем его популярность, сообщили nails-эксперты изданию Vogue Italia.
Эксперты по маникюру объясняют, что в этом сезоне вместо яркого оптически белого покрытия — в тренде теплый молочно-кремовый оттенок, вдохновленный цветом кокосового молока. Легкие перламутровые переливы придают ногтям деликатное сияние, делая маникюр изысканным, но без излишней заметности.
Ногти в стиле Coconut Latte Nails стали элегантной альтернативой традиционному белому маникюру. Вместо резкого контраста — теплый молочно-кремовый оттенок, имеющий более утонченный и естественный вид.
Кому будет подходить этот цвет ногтей
Минималистичный, нежный и универсальный кокосовый латте-маникюр полностью соответствует главной тенденции лета 2026-го — природной красоте, сдержанному блеску и элегантности без лишних деталей.
На коротких ногтях с мягко закругленной формой такой маникюр особенно удачно подчеркивает эстетику чистой девушки — нежную, свежую и максимально естественную. На более длинных ногтях такой оттенок можно дополнить современными деталями: легким глазированным покрытием, перламутровым сиянием или деликатным хромированным эффектом.
Кокосовый латте-маникюр станет удачным выбором для ищущих универсальный и элегантный дизайн на все лето. Этот оттенок легко сочетается практически с любой одеждой: от легких льняных комплектов и повседневных образов до вечерних платьев.
Кроме того, Coconut Latte Nails прекрасно подчеркивает загар. Нежный контраст между молочным покрытием и золотистым оттенком кожи делает руки визуально более светлыми и более ухоженными, не создавая чрезмерно резкого перехода. Именно поэтому такой маникюр легко адаптируется к разным оттенкам кожи, а также подходит как к повседневным образам, так и пляжным купальникам.
Напомним, аквамариновый маникюр стал одним из главных летних nails-трендов. Вдохновленный оттенками морской воды, он напоминает об отпуске, солнечных днях и придает образу легкости и праздничного настроения.