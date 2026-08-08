Белый маникюр уходит в прошлое: какой оттенок стал новым трендом лета-2026 (фото)

Coconut Latte Nails / © Instagram

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Кокосовый латте-маникюр стал одним из главных бьюти-трендов лета-2026. Это стильный и одновременно сдержанный дизайн ногтей, который прекрасно подчеркивает загар и выглядит значительно более естественно, чем классический белый маникюр.

Все о кокосовом латте-маникюре и в чем его популярность, сообщили nails-эксперты изданию Vogue Italia.

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Эксперты по маникюру объясняют, что в этом сезоне вместо яркого оптически белого покрытия — в тренде теплый молочно-кремовый оттенок, вдохновленный цветом кокосового молока. Легкие перламутровые переливы придают ногтям деликатное сияние, делая маникюр изысканным, но без излишней заметности.

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Ногти в стиле Coconut Latte Nails стали элегантной альтернативой традиционному белому маникюру. Вместо резкого контраста — теплый молочно-кремовый оттенок, имеющий более утонченный и естественный вид.

Кому будет подходить этот цвет ногтей

Минималистичный, нежный и универсальный кокосовый латте-маникюр полностью соответствует главной тенденции лета 2026-го — природной красоте, сдержанному блеску и элегантности без лишних деталей.

На коротких ногтях с мягко закругленной формой такой маникюр особенно удачно подчеркивает эстетику чистой девушки — нежную, свежую и максимально естественную. На более длинных ногтях такой оттенок можно дополнить современными деталями: легким глазированным покрытием, перламутровым сиянием или деликатным хромированным эффектом.

Кокосовый латте-маникюр станет удачным выбором для ищущих универсальный и элегантный дизайн на все лето. Этот оттенок легко сочетается практически с любой одеждой: от легких льняных комплектов и повседневных образов до вечерних платьев.

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Кроме того, Coconut Latte Nails прекрасно подчеркивает загар. Нежный контраст между молочным покрытием и золотистым оттенком кожи делает руки визуально более светлыми и более ухоженными, не создавая чрезмерно резкого перехода. Именно поэтому такой маникюр легко адаптируется к разным оттенкам кожи, а также подходит как к повседневным образам, так и пляжным купальникам.

Coconut Latte Nails / © Instagram

Coconut Latte Nails / © Instagram

Coconut Latte Nails / © Instagram

Coconut Latte Nails / © Instagram

Напомним, аквамариновый маникюр стал одним из главных летних nails-трендов. Вдохновленный оттенками морской воды, он напоминает об отпуске, солнечных днях и придает образу легкости и праздничного настроения.

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