Пабло Пикассо / © Getty Images

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Испанский художник Пабло Пикассо был известен своей любовью к женщинам. За свою долгую жизнь он сменил не одну музу, и немногие сегодня помнят, что первой его женой и матерью его первенца была балерина Ольга Хохлова родом из Нежина.

ТСН.ua пишет о периоде в жизни художника и Ольги Хохловой.

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Встреча, закончившаяся женитьбой

1917 продюсер «Русских сезонов» Сергей Дягилев приглашает Пабло Пикассо в Италию для работы над сценическим оформлением нового балета «Парад». В процессе 35-летний Пикассо знакомится с одной из артисток Ольгой Хохловой, которая младше его на десять лет. После упорных ухаживаний с его стороны, у них начинается роман.

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Что известно об Ольге Хохловой

Ольга Хохлова родилась в Нежине в семье полковника, а в 1910 году переехала в столицу Российской империи, где начала профессионально заниматься балетом. 20 лет — это достаточно поздно для начала балетной карьеры, но ей удалось добиться одобрения хореографа Вацлава Нежинского и попасть в труппу знаменитых «Русских сезонов».

С того времени началась ее бурная гастрольная жизнь: Франция, Германия, Италия, США — имя Ольги Хохловой регулярно появлялось на афишах главных премьер. Она была примой.

Современники танцовщицы оставили о ней достаточно противоречивые мысли. Одни считали, что девушка была ничем не примечательной, вполне обычной внешности. Другие называли очень привлекательной и сравнивали с изображениями мадонн.

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Пикассо и Ольга Хохлова / © Getty Images

Дягилев, который не мог не заметить, что в коллективе образовалась пара, вежливо предостерег Пикассо, что «на таких девушках нужно жениться». Тем временем мать Ольги пишет Дягилеву встревоженные письма, спрашивая, можно ли доверить дочь художнику. Но события развиваются стремительно, и вот Пабло с Ольгой едут в Испанию, где он знакомит ее со своей матерью.

“С моим сыном ни одна женщина не будет счастлива«, — сказала она будущей невестке.

25 марта 1918 года, за несколько месяцев до свадьбы, Ольга пишет жениху:

«Ты никогда не сможешь любить меня так, как я люблю тебя, потому что любовь случается раз в жизни, а ты уже любил раньше, и это приносит мне боль. Ты не представляешь, как мне тяжело, как я мучаюсь. Я не могу успокоиться и перестать плакать. Я люблю тебя, и я совсем несчастна».

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Пабло Пикассо. Задумчивая Ольга. Париж, 1923. Национальный музей Пикассо, Париж

В это время Пикассо отходит от прославившего его кубизма в сторону неоклассики, которую часто называют энгризмом по имени французского классического живописца Жана Огюста Доминика Энгра (1780–1867). И во многом обращение к классической фигуративной живописи вызвано желанием его возлюбленной «узнавать на картинах свое лицо». Некоторые современные исследователи назовут этот период просто период Ольги.

Они очень разные по темпераменту — экспрессивный, хаотичный Пикассо и замкнутая, хорошо воспитанная Ольга. 12 июля 1918 года они женятся.

Пабло Пикассо / © Getty Images

После свадьбы они переезжают из захламленного холостяцкого жилья под Парижем в просторный особняк в центре города, который Ольга обставляет по своему вкусу, оставив мастеру студию на втором этаже. Их соседом становится известный арт-дилер Поль Розенберг, отныне начинающий продавать картины Пикассо, что очень способствует успеху последнего.

Бурная светская жизнь и окончание идиллии

Пабло и Ольга ведут светский образ жизни. Среди их друзей — Гийом Аполлинер, Жан Кокто, Игорь Стравинский, Гертруда Стайн и многие другие представители богемы. Пикассо очень доволен изысканными манерами жены, которых ему самому не хватает.

Три года спустя в семье родился сын Поль. Его рождение стало еще одним витком охлаждения и разногласий. Первоначально Пабло часто рисовал ребенка на руках жены и сцены семейной жизни. Но с течением времени его начала раздражать чрезмерная опека Ольги над сыном.

Супруги все больше удалялись друг от друга. Сыграла роль и внутренняя драма его жены. Ее отец пропал без вести, братья погибли, а больная мать и сестра оказались на грани нищеты. Всегда спокойная Ольга чувствовала себя беспомощной и одинокой. В 1923 году художник купил квартиру по соседству, где проводил много времени и все реже появлялся дома.

Пабло Пикассо / © Getty Images

Между тем, Пикассо начинает ощущать пресыщение семейной жизнью, регулярными выходами в свет и одновременно напряженной ситуацией дома. До 1925 года усталость и неприязнь к укладу, так бережно создававшаяся Ольга, воплощаются в новых для Пикассо сюрреалистических полотнах. Внезапная агрессивность форм и тяга к разрушению на самом деле означают жажду свободы.

В тот же 1927-й в паре Хохлова — Пикассо появляется 17-летняя Мария-Тереза ​​Вольтер, которая при первой же случайной встрече пробуждает в Пикассо новые, или, точнее, хорошо забытые старые чувства. Именно Мария-Тереза ​​станет его главной натурщицей периода сюрреализма.

Новая любовь Пикассо с девушкой

Пикассо несколько лет удается сохранять отношения с любовницей в секрете. Так, например, летом они всей семьей едут на курорт в Бретани, а неподалеку от них как ни в чем не бывало останавливается Мария-Тереза.

Ольга узнает об этой связи только в 1929 году.

Пикассо и Мария-Тереза

Испанский закон, введенный Франко, запрещает развод, и Ольга и не хочет развода. Еще шесть лет они с Пабло проживут под одной крышей, пока Мария-Тереза ​​не забеременеет. Этого Ольга уже не стерпит, хотя формального развода так никогда и не произойдет.

Мария-Тереза была его натурщицей более 10 лет и изображена на известных картинах: «Сон», «Обнаженные, зеленые листья и бюст», «Женщина в шляпе и меховом воротнике». С ней связывают расцвет в творчестве Пикассо, пришедшийся на 1932 год. Сам Пикассо назвал его «годом чудес»: в это время состоялась его первая ретроспектива.

Одна из самых интересных картин этого времени — «Сон», которую Пикассо создал за один день: на ней в эротической позе изображена Мария-Тереза Вальтер. Это самая дорогая работа художника — американский коллекционер Стивен Коэн купил ее за 155 миллионов долларов. В 1935 году родилась дочь Пикассо, которую назвали Маей — она изображена на некоторых его полотнах, например, «Мая с куклой» (1938). Роман Вальтер и Пикассо закончился тривиально — когда та узнала, что Пикассо влюбился в свою следующую натурщицу, Дору Маар.

Судьба Хохловой

Ольга еще долго будет преследовать Пикассо и его новые пассии, присылать ему письма с призывом вернуться в семью.

Ольга умерла от рака в 1955 году в возрасте 63 лет. На ее похороны Пикассо не явился. Пережив ее на 20 лет, он обзавелся двумя внебрачными детьми и еще одной официальной женой.

После того, как она ушла из жизни, Пикассо уже никогда не рисовал женщин с той же теплотой. Ни одна из следующих любимых не появилась на полотнах так, как Ольга.

Французский писатель Жан Кокто сравнивал своего друга с Дон Жуаном, не понаслышке зная о его многочисленных музах.

«Каждый раз, когда я меняю женщину, я должен сжечь ту, которая была последней. Таким образом я их лишаюсь. Это, возможно, и возвращает мне молодость», — сказал Пикассо.

Пикассо скончался в 91-летнем возрасте.

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