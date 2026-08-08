Бронирование от мобилизации через "Дію": как оформить сейчас

Бронирование от мобилизации / © ТСН

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В Украине военнообязанные могут получить временное освобождение от мобилизации двумя способами — из-за отсрочки или бронирования. Хотя на практике оба механизма дают одинаковый результат, порядок их оформления и основания для получения существенно отличаются.

В Министерстве обороны Украины объяснили, что такое бронирование, кто может получить и как оформляется.

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Что такое бронирование военнообязанных

Бронирование является отдельным видом отсрочки, который предоставляется не в силу личных обстоятельств человека, а в силу его профессиональной важности для государства.

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Этот механизм регулируется статьей 25 Закона №3543-XII и постановлением Кабинета Министров №76.

Кто может получить бронирование

Право на бронирование имеют работники предприятий, учреждений и организаций, официально признанные критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований или для стабильной работы экономики.

Кто оформляет бронирование

Самостоятельно подать заявку на бронирование военнообязанный не может.

Инициировать процедуру должен исключительно работодатель — руководитель или уполномоченное лицо критически важного предприятия, учреждения или организации.

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Как оформить бронирование через «Дію»

Оформление бронирования осуществляется через портал «Действие». Именно руководители или уполномоченные представители критически важных предприятий представляют необходимые документы в электронном формате.

Работник не оформляет бронирование самостоятельно — это делает работодатель.

На какой срок предоставляется бронирование

Для работников критически важных предприятий бронирование предоставляется сроком до 12 месяцев.

По истечении этого срока процедуру необходимо пройти повторно.

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Чем бронирование отличается от отсрочки

В Минобороны объясняют, что главная разница заключается в основаниях получения и порядке оформления.

Отсрочка является личным правом гражданина и предоставляется в силу определенных законом жизненных обстоятельств. Для его оформления человек самостоятельно обращается и представляет необходимые документы.

Бронирование является инструментом государства для сохранения работников в стратегически важных отраслях. Оно оформляется работодателем и связано не с личными обстоятельствами человека, а с его должностью и местом работы.

В Министерстве обороны отмечают, что оба механизма действуют параллельно и призваны обеспечить баланс между потребностями Сил обороны и стабильной работой экономики во время военного положения.

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