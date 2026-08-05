Когда закончится война в Украине: известный астролог назвал событие, после которого наступит мир

Влад Росс / © ТСН

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Известный украинский астролог Влад Росс сделал предсказание об окончании войны в Украине. Он отметил, что это станет возможным после ракетных ударов по Москве.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Астрофеномен».

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«Если что-то и будет происходить, то после бури над Москвой. А именно в сентябре-октябре, когда наши баллистические ракеты будут над Москвой. Признаки нашей победы могут появиться уже в ноябре», — пояснил известный астролог.

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Кроме того, Влад Росс отметил, что когда Путин пришел к власти в 1999 году, наблюдалось солнечное затмение. Он пояснил, что это был очень плохой знак для мира и его можно было истолковать как «царь Темява пришел к власти».

Однако астролог отметил, что 12 августа 2026 года произойдет новое полное солнечное затмение. И с точки зрения астрологии это можно трактовать как «конец эры Путина».

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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