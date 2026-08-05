Том Холланд станет самым дорогим Человеком-пауком в истории: назван его огромный гонорар

Том Холланд

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Голливудский актер Том Холланд после премьеры нового фильма о Человеке-пауке претендует на рекордный гонорар, который может сделать его самым дорогим Питером Паркером в истории кино.

Громкий успех новой картины о супергерое уже отразился не только на кассовых сборах, но и на финансовых перспективах ее главной звезды. Западные СМИ сообщают, что после мощного старта фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» Том Холланд претендует на рекордный гонорар. По предварительным оценкам, актер может заработать от 20 до 25 миллионов долларов. При этом значительную часть суммы составят бонусы, которые напрямую зависят от результатов проката. Если интерес зрителей не угаснет, итоговая выплата может оказаться еще больше.

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По информации Daily Mail, Том Холланд может получить от 20 до 25 миллионов долларов за участие в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день», а окончательная сумма будет зависеть от кассового успеха картины.

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Том Холланд

Такой контракт стал логическим продолжением стремительного взлета карьеры актера в киновселенной Marvel. Ведь еще несколько лет назад его гонорары были в десятки раз меньше. Дебют Холланда в роли Питера Паркера в фильме «Капитан Америка: Гражданская война» принес ему около 250 тысяч долларов. Уже после выхода сольного фильма «Человек-паук: Возвращение домой» его гонорар вырос примерно до 1,5 миллиона долларов благодаря премиям за успешный прокат. Следующие части франшизы только укрепили его статус: за «Человека-паука: Вдали от дома» он, по оценкам, получил около 4 миллионов, а за блокбастер «Нет пути домой» — уже примерно 10 миллионов долларов.

Если прогнозируемые выплаты подтвердятся, Том Холланд официально станет самым высокооплачиваемым исполнителем роли Человека-паука в истории кино.

Том Холланд

Для сравнения: предыдущие звезды культовой франшизы получали гораздо более скромные гонорары. Эндрю Гарфилд, по данным западной прессы, заработал около 500 тысяч долларов за первый фильм и примерно 1–2 миллиона — за сиквел. Тоби Магуайр, который первым сыграл Питера Паркера на большом экране в 2002 году, получил за дебютную картину около 4 миллионов долларов. На тот момент это был очень высокий гонорар, однако сейчас эти цифры уже уступают современным контрактам супергеройских звезд.

Эндрю Гарфилд, Том Холланд и Тоби Магуайр

Напомним, недавно Зендея впервые отреагировала на громкие слухи о браке с Томом Холландом.

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