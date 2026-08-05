Телефон начал заряжаться медленно: 5 главных причин и как это исправить самостоятельно

Почему медленно заряжается телефон / © Фото из открытых источников

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Если вы заметили, что ваш телефон начал очень медленно заряжаться, есть несколько причин, почему так происходит. Специалисты выделяют несколько факторов, которые заставляют гаджет заряжаться гораздо дольше. Рассказываем, что нужно проверить и как ускорить зарядку.

Об этом пишет Tech Advisor.

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Почему смартфон начал заряжаться слишком медленно: пять причин и пути решения

Проверку скорости подзарядки телефона всегда стоит начинать с кабеля. Он чаще всего становится причиной сбоев. Кабели нередко изготавливают из недорогих материалов, и со временем внутренние проводники стираются сами, или их перегрызают домашние любимцы.

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«Если вы можете найти другой зарядный кабель, протестируйте, так ли медленно заряжается ваш телефон. Если есть, и ваш медленнее, возможно, стоит заменить кабель на новый».

Вторая возможная проблема — маломощный адаптер питания. Такое может случиться, если вы поменяли телефон, а зарядку оставили от предыдущего. В таких случаях часто мощности старых блоков для подзарядки не хватает для быстрой зарядки новых моделей смартфонов.

Старые гаджеты часто комплектовались обычными адаптерами на 9 Вт или 18 Вт. Между тем, на рынке уже есть зарядки от 18 Вт до рекордных 240 Вт. Мощность обычно указывается мелким шрифтом прямо на корпусе адаптера между штекерами. Попытайтесь обновить адаптер.

Третьей причиной, по которой телефон медленно заряжается, могут быть настройки самого смартфона. Скорость питания устанавливается аппаратной частью аккумулятора, а не только кабелем или розеткой.

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«Если вы купите суперзарядное устройство мощностью 200 Вт и подключите к нему свой старый Samsung, скорее всего, телефон будет потреблять всего 18 Вт энергии и будет заряжаться столько же времени, сколько всегда. Это важно знать, поскольку это сэкономит деньги».

К примеру, популярные смартфоны поддерживают такое количество Вт:

Google Pixel 8a поддерживает максимум 18 Вт;

Apple рекомендует 20 Вт для линеек iPhone 14 и iPhone 15;

Базовый Samsung Galaxy S24 принимает 25 Вт;

Xiaomi 14 Ultra рассчитан на 90 Вт.

Кроме того, на многих устройствах функцию быстрой зарядки нужно вручную активировать в настройках. Для этого зайдите в Настройки > Аккумулятор > Адаптивная зарядка или Настройки > Аккумулятор > Состояние аккумулятора и зарядки и включите Оптимизированная зарядка аккумулятора.

Если и это не сработало, проверьте разъем питания. Часто там скапливается пыль и грязь. Это делает контакт нестабильным или вообще блокирует подачу тока. Для очистки купите баллончик со сжатым воздухом и хорошо продуйте все отверстия.

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Также можно использовать зубочистку.

Последней причиной, почему телефон может медленно заряжаться, является активное использование и износ аккумулятора. Если вы уже много лет пользуетесь своим телефоном, вполне возможно, что батарея «устала» и ее нужно заменить. Обычно это стоит до 4000 грн., в зависимости от модели смартфона. Некоторые батареи даже стоят до 500 грн.

Если вы замените батарею, вам не придется покупать новый телефон еще несколько лет.

Проверить износ аккумулятора можно в настройках iPhone: Настройки > Аккумулятор > Состояние аккумулятора и зарядка.

Как правильно заряжать телефон — последние новости:

Напомним, заряжать смартфон от ноутбука через USB-кабель вполне безопасно благодаря контроллеру питания в телефоне, который автоматически согласовывает напряжение и ток, защищая аккумулятор от перегрева и перепадов.

Главным минусом такого способа является низкая скорость: из-за ограниченной мощности портов процесс длится несколько часов, а часть энергии теряется во время передачи.

Скорость подзарядки зависит от типа порта: устаревшие Type-A USB 2.0 дают только 2,5 Вт, USB 3.0 — до 4,5 Вт, а современные Type-C и Thunderbolt обычно ограничены производителями до 15 Вт, чтобы не перегружать компьютер.

Представление о том, что использование телефона во время зарядки портит аккумулятор, является лишь популярным мифом. Устройством можно смело пользоваться во время зарядки, ведь современные защитные механизмы предотвращают вред.

Единственным минусом является более медленный процесс зарядки, поскольку ток одновременно питает экран и внутренние компоненты, а реальной угрозой батареи остается только перегрев от критических нагрузок.

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