"Какими были деганами, такими и остались!": Астафьева раскритиковала коллег из шоу-бизнеса за их позицию во время войны

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица Даша Астафьева резко высказалась об украинском шоу-бизнесе и публично раскритиковала коллег, которые во время войны демонстрируют роскошную светскую жизнь, но умалчивают о важных общественных событиях.

Артистка призналась, что её всё больше возмущает поведение части знаменитостей, которые охотно заполняют свои соцсети кадрами с презентаций, вечеринок и модных мероприятий, однако почти не упоминают о сборах для военных или акциях протеста. По словам Астафьевой, для нее поддержка важных инициатив давно стала повседневной привычкой. Именно поэтому она не может понять, почему за годы полномасштабной войны далеко не все сформировали чёткую гражданскую позицию. Своими мыслями исполнительница поделилась в интервью на канале «Гончарова podcast». При этом артистка не скрывала эмоций и высказывалась довольно резко.

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«У меня есть такая отработанная схема. Я публикую сбор средств, а в следующем сторис прошу вернуться и сделать пожертвование. Я просто каждый день просыпаюсь и делаю эту работу для других людей. Потому что, знаешь, мы скоро утонем в премьерах клипов, новых шоу, не поддерживая сборы и не рассказывая о важных событиях», — подчеркнула знаменитость.

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Даша Астафьева / © скриншот с видео

Особенно Дашу задело то, что среди участников протестов она почти не видит представителей украинского шоу-бизнеса. Зато, по её словам, в лентах социальных сетей постоянно появляются фото коллег с бокалами шампанского на светских мероприятиях. По её мнению, такое безразличие к важным процессам в стране недопустимо.

«Пять лет я не могу понять, почему люди до сих пор не осознали это. Мы должны делать свою работу. Нормальные люди подтянутся. А эти люди, как были деганами, так и остались!» — эмоционально заявила артистка.

Даша Астафьева / © скриншот с видео

Певица также призналась, что из-за кардинально разных взглядов на ответственность во время войны прекратила общение с большинством своего окружения. По её словам, именно гражданская позиция стала для неё своеобразным критерием того, кто заслуживает оставаться рядом.

Напомним, недавно Даша Астафьева впервые исполнила хит «Веревки» на украинском языке и взорвала Интернет своим новым звучанием.

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