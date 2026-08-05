Налог на картофель и морковь: кого могут заставить платить за торговлю из собственного огорода

Картофель

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В 2026 году в случае превышения порога дохода от продажи собственно выращенной растениеводческой продукции придется заплатить. Налог за продажу картофеля, моркови и других овощей – это не нововведение, а действующие правила.

ТСН.ua рассказывает, кому и когда придется отдать часть вырученных денег.

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Согласно Налоговому кодексу Украины доход от продажи собственной сельскохозяйственной продукции освобождают от налогообложения в пределах установленного порога. Для растениеводческой продукции он равен 12 минимальным зарплатам, установленным на 1 января отчетного года.

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Когда возникает налог

Минимальная зарплата в 2026 году составляет 8 647 грн, поэтому не облагаемый налогом порог равен 103 764 грн . Именно эту сумму следует учитывать.

Если доход превышает порог, в годовой налогооблагаемый доход включают только сумму превышения. Например, в случае продажи собственного овоща на 120 000 грн будут облагать налогом не всю выручку, а 16 236 грн сверх необлагаемой налогом предела . После этого физическое лицо должно подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах.

По общим ставкам для доходов физических лиц сумма превышения облагается налогом 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора — всего 23%. Эти 23% касаются части более 103 764 грн, а не всего заработка от продажи картофеля, огурцов или других овощей.

Кого это касается

Эта система касается не любого товара, который человек продает на рынке, а продажи собственно выращенных овощей из определенных законом земельных участков. Речь идет, в частности, о землях для садоводства, приусадебных и дачных участках, участках для ведения личного крестьянского хозяйства или земельных паях.

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