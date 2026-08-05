Что пекли наши бабушки на Яблочный Спас: три традиционных рецепта с яблоками

Яблоки. / © pexels.com

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Яблочный Спас, отмечаемый 6 августа, считался днем благодарения за урожай. Чаще до праздника хозяйки пекли пироги с яблоками, пирожки, шарлотки, штрудели и медовые лепешки. Для начинки использовали свежие яблоки нового урожая, нередко добавляя мед, корицу или мак.

ТСН.ua подготовил простые рецепты традиционной выпечки с яблоками к Спасу.

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Яблоко стало главным символом Яблочного Спаса не случайно. Это связано как с народными традициями, так и с церковным праздником.

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В христианской традиции Яблочный Спас совпадает с праздником Преображения Господня. В Византии в храмы приносили для освящения виноград — символ урожая. Однако в Украине, где виноград был менее распространен, его заменили яблоками, которые именно созревали в августе. Так яблоко стало главным плодом праздника.

В разных уголках Украины существовали и собственные кулинарные традиции. На Подолье и Приднепровье чаще всего пекли крупные дрожжевые пироги с яблоками и медом. На Слобожанщине готовили пирожки с яблоками и корицей. На Галиции популярны были яблочные плацки, штрудели и домашние калачи, которые подавали к праздничному столу по возвращении из храма.

Рулет с яблоками и корицей

Ингредиенты для теста:

200 мл теплого молока

18-20 г свежих дрожжей

60 г сахара

¼ ч. л. соли

30 г сливочного

1 яйцо

400–415 г пшеничной муки

15 мл растительного масла.

Ингредиенты для начинки:

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2–3 средних яблока

сахар

молотая корица

1 желток для смазки

Приготовление

В теплом молоке растворите дрожжи, добавьте сахар, соль, яйцо и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. В конце добавить растительное масло и еще раз хорошо вымесить. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на 1 час — оно должно увеличиться вдвое. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Смешайте их с сахаром и корицей. Разделите тесто на две части, каждую из которых раскатайте часть. Положите внутрь яблочную начинку. Выложите их на противень, застеленный пергаментом. Оставьте еще на 15–20 минут для расстойки. Смажьте поверхность булочек взбитым яйцом или желтком. Выпекайте в разогретой до 180–190°С духовке 20–25 мин.

Яблочный уголок

Рецепт кулинарки Мирославы Пекарук прост, но пирог получается ароматным и прекрасно подходит как к чаю, так и кофе во время праздничного застолья.

Ингредиенты

4 яйца

200 г сахара (по 100 г для желтков и белков)

150 г сливочного масла

100 мл молока

270 г муки

10 г разрыхлителя

700 г яблок начинки.

Приготовление

Отделите желтки от белков. Желтки разотрите со 100 г сахара до светлой пышной массы. Добавьте мягкое сливочное масло и еще раз хорошо взбейте. Добавьте молоко, просеянную муку с разрыхлителем и замесите однородное тесто. Форму застелите пергаментом, выложите тесто и равномерно распределите его по всей поверхности. Яблоки натрите на большой терке и хорошо отожмите от лишнего сока. Выложите их ровным слоем поверх теста. Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 25–30 минут. Если яблоки очень сочные, время выпекания может быть длиннее. Пока пирог выпекается, взбейте белки со 100 г сахара до стойких пиков. Достаньте площадку из духовки, равномерно распределите белковую массу поверх яблочной начинки и сверните в духовку еще на 10 мин.

Классическая шарлотка с яблоками

Ингредиенты:

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яблоки — 600-700 г

яйца — 4 шт

сахар — 200 г

мука — 160 г

разрыхлитель теста — 1 ч. л.

ванильный сахар — 10 г

щепотка соли;

корица

сливочное масло для смазывания формы.

Приготовление

Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте немного корицы. Яйца взбейте с щепоткой соли до образования легкой пены. Добавьте сахар и продолжайте взбивать — пока масса не станет светлой и пышной. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель и ванильный сахар и осторожно перемешайте лопаткой. Форму для выпечки смажьте маслом. Выложите яблоки на дно, а сверху залейте тестом. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180°C духовке примерно 35–45 минут.

Напомним, мы делились рецептами традиционной выпечки с маком на праздник Маковия.

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