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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
317
Время на прочтение
2 мин

Рецепт выпечки от бабушки на Маковея: как приготовить древние ламанцы с маком и медом

Ламанцы во многих украинских семьях считают главным традиционным блюдом на Маковея.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Маковая выпечка.

Маковая выпечка. / © Pixabay

Христиане 1 августа будут праздновать Медовый Спас или Маковей. В этот день в храмах освящают мед нового сбора, мак и душистые травы. В то же время, хозяйки накануне выпекают лакомства с маком и медом, а уже после службы божьей угощают ими.

Что традиционно готовят на Маковея, читайте в материале ТСН.ua.

В народе мед и мак имеют очень символическое значение, поэтому являются основными ингредиентами праздничных блюд. Мак считают символом достатка, семейного благополучия и защиты дома, а мед — знаком Божьего благословения, здоровья и сладкой жизни.

Самым традиционным традиционным блюдом являются ламанцы, которые в разных регионах Украины также называют шуликами или мочаниками. Также к праздничному столу выпекают медовые лепешки или медовники; рулеты, пирожки, плетенки с маковой начинкой.

Как приготовить ламанцы?

Издавна ламанцы — лепешки с маком и медом — считают главным традиционным блюдом на Маковея.

Ингредиенты для теста:

  • 500 г муки

  • 200 мл теплой воды

  • 2 ст. л. масла

  • 1 яйцо (в постном варианте не добавляют);

  • щепотка соли

  • 1 ч. л. сахара

Ингредиенты для заливки:

  • 200 г мака;

  • 3–4 ст. л. меда;

  • 250 мл горячей воды;

  • по желанию — горсть измельченных орехов.

Приготовление

  1. Смешайте муку, соль, сахар, воду, растительное масло и яйцо. Замесите мягкое эластичное тесто. Раскатайте его в тонкий пласт толщиной примерно 3-5 мм.

  2. Переложите на противень, поколите вилкой. Выпекайте лепешку при температуре 190–200°C примерно 15–20 мин.

  3. Когда корж испечь, оставьте его, чтобы остыл. После этого сломайте руками на небольшие кусочки.

  4. Мак залейте крутым кипятком на 15–20 минут. Затем слейте воду и измельчите блендером до появления «макового молочка».

  5. Добавьте в мак мед, влейте горячую воду и тщательно перемешайте.

  6. Выложите кусочки лепешки в глубокую миску, полейте медово-маковой смесью. Оставьте на 20–30 минут, чтобы ламанцы хорошо пропитались.

Напомним, в августе церковь празднует три Спаса Медовый (1 августа), Яблочный (6 августа) и Ореховый (16 августа).

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Дата публикации
Количество просмотров
317
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