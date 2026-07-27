Рецепт выпечки от бабушки на Маковея: как приготовить древние ламанцы с маком и медом

Маковая выпечка. / © Pixabay

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Христиане 1 августа будут праздновать Медовый Спас или Маковей. В этот день в храмах освящают мед нового сбора, мак и душистые травы. В то же время, хозяйки накануне выпекают лакомства с маком и медом, а уже после службы божьей угощают ими.

Что традиционно готовят на Маковея, читайте в материале ТСН.ua.

В народе мед и мак имеют очень символическое значение, поэтому являются основными ингредиентами праздничных блюд. Мак считают символом достатка, семейного благополучия и защиты дома, а мед — знаком Божьего благословения, здоровья и сладкой жизни.

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Самым традиционным традиционным блюдом являются ламанцы, которые в разных регионах Украины также называют шуликами или мочаниками. Также к праздничному столу выпекают медовые лепешки или медовники; рулеты, пирожки, плетенки с маковой начинкой.

Как приготовить ламанцы?

Издавна ламанцы — лепешки с маком и медом — считают главным традиционным блюдом на Маковея.

Ингредиенты для теста:

500 г муки

200 мл теплой воды

2 ст. л. масла

1 яйцо (в постном варианте не добавляют);

щепотка соли

1 ч. л. сахара

Ингредиенты для заливки:

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200 г мака;

3–4 ст. л. меда;

250 мл горячей воды;

по желанию — горсть измельченных орехов.

Приготовление

Смешайте муку, соль, сахар, воду, растительное масло и яйцо. Замесите мягкое эластичное тесто. Раскатайте его в тонкий пласт толщиной примерно 3-5 мм. Переложите на противень, поколите вилкой. Выпекайте лепешку при температуре 190–200°C примерно 15–20 мин. Когда корж испечь, оставьте его, чтобы остыл. После этого сломайте руками на небольшие кусочки. Мак залейте крутым кипятком на 15–20 минут. Затем слейте воду и измельчите блендером до появления «макового молочка». Добавьте в мак мед, влейте горячую воду и тщательно перемешайте. Выложите кусочки лепешки в глубокую миску, полейте медово-маковой смесью. Оставьте на 20–30 минут, чтобы ламанцы хорошо пропитались.

Напомним, в августе церковь празднует три Спаса – Медовый (1 августа), Яблочный (6 августа) и Ореховый (16 августа).

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