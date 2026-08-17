Виттория Черетти, фото: instagram.com/vogueitalia

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28-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — стала главной звездой августовского номера Vogue Italia. В новой фотосессии она появилась в париках, которые кардинально изменили ее привычный образ с длинными волосами.

Виттория Черетти, фото: instagram.com/vogueitalia

Итальянка продемонстрировала несколько вариантов коротких стрижек: от аккуратного боба до более дерзких укладок.

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В интервью журналу Виттория рассказала о своих итальянских корнях, карьере и ее развитие. Тему личной жизни, в том числе отношения с Леонардо Ди Каприо, Черетти не касалась.

Виттория Черетти, фото: instagram.com/vogueitalia

Для модели эта съемка стала особенно знаковой: ровно десять лет назад она впервые появилась на обложке Vogue Italia. За это время девушка успела стать одной из самых востребованных итальянских моделей и неоднократно появлялась на страницах международных версий журнала.

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Отметим, Виттория Черетти — успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. Входит в список «Новых лиц» поколения и является одной из самых востребованных моделей современной индустрии моды. О ее отношениях с Леонардо Ди Каприо стало известно в конце лета 2023-го.

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Ранее, напомним, Витторию Черетти и Леонардо Ди Каприо заметили папарацци, но не вместе.

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