Принцесса Шарлотта идет по стопам своей матери Кейт: чем она увлеклась

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

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Принцесса Уэльская Кэтрин давно известна как одна из самых спортивных членов королевской семьи. От капитанства в хоккейной команде во время учебы в Мальборо-колледже до игры в волейбол в туфлях на танкетке на благотворительном мероприятии. И она не единственная, кто проявляет большой интерес к спорту.

Стало известно, что ее 11-летняя дочь, принцесса Шарлотта, играет в школьной команде по нетболу, которая выступает на высоком уровне по всей Англии.

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Принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

По словам источника, культура этого вида спорта очень ориентирована на практическое участие, и королевская чета сможет наслаждаться более приземленной обстановкой, посещая матчи своей дочери.

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Юная принцесса с удовольствием наблюдала за полуфинальным матчем Австралии против Ямайки, а также за игрой Англии против Новой Зеландии. После матча Шарлотту видели позирующей со своей матерью и командой Шотландии.

В беседе со спортсменами на мероприятии ее отец, принц Уильям, сказал, что она «обожает балет и гимнастику», а принцесса Кейт также рассказала, что Шарлотте также «нравится танцевать», цитирует ее журнал Hello!.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким видом спорта принцесса Шарлотта не любит заниматься.

Принцесса Шарлотта / © Instagram

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