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Принцесса Шарлотта идет по стопам своей матери Кейт: чем она увлеклась
Принцесса Уэльская давно известна как одна из самых спортивных членов королевской семьи, теперь ее дочь принцесса Шарлотта, идет по ее стопам.
Принцесса Уэльская Кэтрин давно известна как одна из самых спортивных членов королевской семьи. От капитанства в хоккейной команде во время учебы в Мальборо-колледже до игры в волейбол в туфлях на танкетке на благотворительном мероприятии. И она не единственная, кто проявляет большой интерес к спорту.
Стало известно, что ее 11-летняя дочь, принцесса Шарлотта, играет в школьной команде по нетболу, которая выступает на высоком уровне по всей Англии.
По словам источника, культура этого вида спорта очень ориентирована на практическое участие, и королевская чета сможет наслаждаться более приземленной обстановкой, посещая матчи своей дочери.
Юная принцесса с удовольствием наблюдала за полуфинальным матчем Австралии против Ямайки, а также за игрой Англии против Новой Зеландии. После матча Шарлотту видели позирующей со своей матерью и командой Шотландии.
В беседе со спортсменами на мероприятии ее отец, принц Уильям, сказал, что она «обожает балет и гимнастику», а принцесса Кейт также рассказала, что Шарлотте также «нравится танцевать», цитирует ее журнал Hello!.
Напомним, ранее мы рассказывали, каким видом спорта принцесса Шарлотта не любит заниматься.