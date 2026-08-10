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Какой 17 августа праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
17 августа Международный день черного кота. Верующие чтят память святого мученика Мирона. До Нового года остался 141 день.
17 августа 2026 года — понедельник. 1635-й день войны в Украине.
Какой праздник 17 августа
17 августа верующие празднуют День памяти святого мученика Мирона. Он был пресвитером, известным своей добротой, милосердием и преданностью Богу. По преданию, однажды Мирон принял защиту верующих, которых схватили во время богослужения. За это его арестовали и заставляли отречься от христианской веры, но он остался непоколебимым. После жестоких пыток святого казнили, а Церковь почтила его как мученика за верность Христу.
17 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день баклажана. Этот день создан для того, чтобы привлечь внимание к баклажану, его истории, пользе и разнообразным способам приготовления. Баклажан происходит из Южной Азии, а затем распространился по всему миру и стал важным ингредиентом кухонь разных народов.
Также 17 августа Международный день черного кота. На протяжении веков в разных культурах черных кошек ошибочно считали символом несчастья или дурной приметой. На самом деле, цвет шерсти не имеет никакой связи с характером или поведением животного. Черные коты могут быть такими же кроткими, игривыми и преданными домашними любимцами, как и кошки любой другой расцветки.