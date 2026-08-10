ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
43
Время на прочтение
1 мин

Какой 17 августа праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

17 августа Международный день черного кота. Верующие чтят память святого мученика Мирона. До Нового года остался 141 день.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Какой праздник 17 августа 2026 года

Какой праздник 17 августа 2026 года / © ТСН

17 августа 2026 года — понедельник. 1635-й день войны в Украине.

Какой праздник 17 августа

17 августа верующие празднуют День памяти святого мученика Мирона / © unsplash.com

17 августа верующие празднуют День памяти святого мученика Мирона / © unsplash.com

17 августа верующие празднуют День памяти святого мученика Мирона. Он был пресвитером, известным своей добротой, милосердием и преданностью Богу. По преданию, однажды Мирон принял защиту верующих, которых схватили во время богослужения. За это его арестовали и заставляли отречься от христианской веры, но он остался непоколебимым. После жестоких пыток святого казнили, а Церковь почтила его как мученика за верность Христу.

17 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день баклажана / © pexels.com

17 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день баклажана / © pexels.com

17 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день баклажана. Этот день создан для того, чтобы привлечь внимание к баклажану, его истории, пользе и разнообразным способам приготовления. Баклажан происходит из Южной Азии, а затем распространился по всему миру и стал важным ингредиентом кухонь разных народов.

17 августа Международный день черного кота / © pexels.com

17 августа Международный день черного кота / © pexels.com

Также 17 августа Международный день черного кота. На протяжении веков в разных культурах черных кошек ошибочно считали символом несчастья или дурной приметой. На самом деле, цвет шерсти не имеет никакой связи с характером или поведением животного. Черные коты могут быть такими же кроткими, игривыми и преданными домашними любимцами, как и кошки любой другой расцветки.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie