Россия атаковала Запорожье: вспыхнул пожар, повреждено здание

Атака на Запорожье

Реклама

В ночь на 10 августа российские оккупационные войска атаковали Запорожье .

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров .

Реклама

По его словам, враг нанес удар по территории гаражного кооператива. На месте атаки вспыхнул пожар.

Реклама

Кроме того, взрывной волной было повреждено здание.

"Предварительно, без пострадавших", - сообщил Федоров.

Ранее в Запорожской области сообщали о взрывах. Во время воздушной тревоги жители призвали оставаться в безопасных местах до отбоя.

Россияне весь день атакуют Запорожье

Напомним, 27 июля российские войска атаковали Запорожье баллистическими ракетами , о чем сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Реклама

Позже стало известно о трех раненых, среди них одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии — врачи борются за ее жизнь.

Кроме того, в результате вражеских атак на Запорожье и Днепр в ночь на 27 июля погибли два человека — в том числе 67-летний мужчина в Запорожье, и ранены. В обоих городах получили повреждения жилые дома, автомобили и инфраструктура, а под завалами в Запорожье могут оставаться люди.

Новости партнеров