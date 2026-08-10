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Россия атаковала Запорожье: вспыхнул пожар, повреждено здание
Российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки возник пожар на территории гаражного кооператива, предварительно обошлось без пострадавших.
В ночь на 10 августа российские оккупационные войска атаковали Запорожье .
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров .
По его словам, враг нанес удар по территории гаражного кооператива. На месте атаки вспыхнул пожар.
Кроме того, взрывной волной было повреждено здание.
"Предварительно, без пострадавших", - сообщил Федоров.
Ранее в Запорожской области сообщали о взрывах. Во время воздушной тревоги жители призвали оставаться в безопасных местах до отбоя.
Россияне весь день атакуют Запорожье
Напомним, 27 июля российские войска атаковали Запорожье баллистическими ракетами , о чем сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Позже стало известно о трех раненых, среди них одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии — врачи борются за ее жизнь.
Кроме того, в результате вражеских атак на Запорожье и Днепр в ночь на 27 июля погибли два человека — в том числе 67-летний мужчина в Запорожье, и ранены. В обоих городах получили повреждения жилые дома, автомобили и инфраструктура, а под завалами в Запорожье могут оставаться люди.