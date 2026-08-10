В оккупированной Макеевке горит ТЦ "Галактика": большой пожар охватил все здание (видео)

Пожар в Макеевке / © из соцсетей

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В ночь на 10 августа во временно оккупированной Макеевке Донецкой области произошел масштабный пожар в ТЦ «Галактика» .

Кадры большого пожара распространяют местные Telegram-каналы. По их сообщениям, огонь охватил торговый центр, а затем появилась информация, что здание фактически полностью выгорело.

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Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Информации о возможных пострадавших пока нет.

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Примечательно, что «Галактика» в оккупированной Макеевке связана с украинским гипермаркетом «Эпицентр» , работавшим в городе до российской оккупации.

Журналисты установили, что после оккупации части Донетчины бывшие «Эпицентры» начали работать под названием «Галактика». Компании, которые обеспечивали деятельность сети на оккупированной территории, зарегистрированы именно в Макеевке по адресу бывшего «Эпицентра».

В сети также распространяются фото и видео пожара. Официальной информации о ее причинах на данный момент нет.

Напомним, 4 августа над оккупированным Мариуполем поднялся гигантский столб дыма, который виден из разных районов города. Пожар на вражеском военном объекте был следствием деятельности местного движения сопротивления оккупантам.

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