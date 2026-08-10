Украина может сделать Patriot лучше и дешевле: чего опасаются производители в США

Patriot / © Getty Images

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Американские компании Raytheon и Lockheed Martin, участвующие в производстве систем Patriot , могут иметь неочевидную причину для беспокойства из-за возможной передачи Украине лицензии на их производство.

Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на неназванного представителя Республиканской партии в Конгрессе США, поддерживающего предоставление Украине такой лицензии.

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По словам собеседника издания, официально производители могут объяснять свои оговорки рисками, связанными с защитой интеллектуальной собственности и передачей технологий. Однако он считает, что настоящая обеспокоенность может быть другой.

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Речь идет о том, что украинские специалисты способны усовершенствовать Patriot, а затем организовать их серийное производство быстрее и значительно ниже , чем это могут сделать на действующих производственных линиях в Соединенных Штатах.

В то же время, The Atlantic не приводит подтверждений такой позиции непосредственно от Raytheon или Lockheed Martin. Это оценка неназванного республиканского должностного лица, с которым общался автор материала.

Украина хочет сама производить Patriot

Вопрос лицензии на производство Patriot стал одной из тем встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 июля.

После нее Трамп заявил, что Patriot является чрезвычайным оружием и США должны осторожно решать, кому разрешать его лицензионное производство. Однако 8 августа Зеленский сообщил, что достиг с президентом США договоренности по предоставлению соответствующих лицензий. В момент публикации The Atlantic Вашингтон это решение официально не подтвердил.

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Зеленский подчеркнул, что если бы Украина получила такие разрешения еще четыре года назад, сейчас могла бы уже производить Patriot в значительных масштабах.

Впрочем, даже в случае получения лицензии на развертывание полноценного производства потребуется времени. Именно поэтому Украина одновременно добивается поставок готовых ракет-перехватчиков и ищет долгосрочное решение, которое позволит снизить зависимость от союзников.

Украина нарастила собственное производство оружия

The Atlantic связывает возможные опасения американских производителей с тем, как быстро за годы полномасштабной войны сменился украинский оборонно-промышленный комплекс.

Украина уже производит значительную часть необходимого вооружения и стала одним из центров развития военной робототехники и беспилотных систем. Издание обращает внимание и на способность украинских инженеров модернизировать западные технологии в соответствии с реальными условиями войны.

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Автор The Atlantic предполагает, что в перспективе такая производственная база могла быть полезна и самим Соединенным Штатам. После войны Украина потенциально могла бы производить дополнительные Patriot для США или их союзников и партнеров.

Издание даже предполагает, что, учитывая темпы развития украинского оборонного производства, Киев мог бы создать дополнительные производственные мощности еще до завершения войны. Именно это, по версии источника The Atlantic в Конгрессе, может представлять проблему для нынешних американских производителей.

Напомним, ранее военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил о том, что Украина не будет производить американские ракеты PAC-3 для Patriot на своей территории , а все слухи в медиапространстве на этот счет не имеют реальной основы. По словам эксперта, даже при передаче американских лицензий, ключевым требованием Вашингтона является развертывание производственных мощностей в Германии, а не в Украине. Главным фактором в этом вопросе является фактор безопасности, ведь украинские предприятия остаются под постоянным прицелом российских аэробалистических ракет.

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