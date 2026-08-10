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Астрологический прогноз на 10 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда в поисках ответа на любые вопросы, необходим прислушиваться только к своей интуиции — она подберет единственно верный вариант.
Символ дня: Трезубец.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, ультрамарин.
Счастливые камни дня: аметист, кварц, селенит.
За какую часть тела отвечает: ноги, икры, щиколотки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают легко и без последствий, но откладывать визит к врачу не стоит. Методы лечения должны быть простыми и действенными, только в таком случае удастся быстро избавиться от недуга
Питание дня: необходимо исключить из пищевого рациона мясо и алкоголь, заменив их овощами, фруктами, зеленью и зеленым чаем.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она поможет усилить энергию и улучшить ее качество.
Дачные работы дня: можно удалять сорняки — после этого они еще долго не будут расти.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о том, какие проблемы нужно решать в ближайшее время.
Табу дня: нельзя смотреться в зеркала — это может стать плохой приметой.
Цитата дня: «Не успеешь найти смысл жизни, как его уже поменяли» (Джордж Карлин).
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