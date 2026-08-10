Астрологический прогноз на 10 августа

Трезубцы / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда в поисках ответа на любые вопросы, необходим прислушиваться только к своей интуиции — она подберет единственно верный вариант.

Реклама

Символ дня: Трезубец.

Реклама

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, ультрамарин.

Счастливые камни дня: аметист, кварц, селенит.

Реклама

За какую часть тела отвечает: ноги, икры, щиколотки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают легко и без последствий, но откладывать визит к врачу не стоит. Методы лечения должны быть простыми и действенными, только в таком случае удастся быстро избавиться от недуга

Питание дня: необходимо исключить из пищевого рациона мясо и алкоголь, заменив их овощами, фруктами, зеленью и зеленым чаем.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки — она поможет усилить энергию и улучшить ее качество.

Реклама

Дачные работы дня: можно удалять сорняки — после этого они еще долго не будут расти.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о том, какие проблемы нужно решать в ближайшее время.

Табу дня: нельзя смотреться в зеркала — это может стать плохой приметой.

Цитата дня: «Не успеешь найти смысл жизни, как его уже поменяли» (Джордж Карлин).

Читайте также:

Новости партнеров