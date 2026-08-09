День, когда Чарльз едва не погиб: что пережил король в 1988 году

День, когда Чарльз едва не погиб / © Associated Press

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Есть события, которые не стираются из памяти даже спустя десятилетия, они могут остаться где-то далеко в прошлом, но достаточно одного слова, места или запаха, и воспоминание снова возвращается. Для короля Чарльза таким напоминанием стали горы, об этом рассказало издание HELLO!.

В настоящее время 77-летний монарх находится в Шотландии, где проводит летний отпуск. Во время встречи с участниками горной спасательной команды он вспомнил о лавине, произошедшей в швейцарском Клостерсе в марте 1988 года. Тогда Чарльз, который в тот момент был принцем Уэльским, оказался буквально в шаге от трагедии.

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«Это было близко»

Король Чарльз / © Associated Press

Чарльз встретился с представителями спасательной команды в замке Мей — бывшей резиденции его бабушки, королевы-матери. Встреча была посвящена 50-летию спасательной команды, поэтому именно разговор об опасностях гор напомнил монарху о событии, произошедшем почти 40 лет назад.

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Как рассказал руководитель команды Бен Дайсон, Чарльз упомянул о лавине 1988 года в контексте рисков, с которыми ежедневно сталкиваются спасатели. Его слова были краткими: «Это было близко» — без драматических подробностей и длинных объяснений, но за этими тремя словами — история, которую Чарльз вряд ли когда-нибудь сможет забыть.

Лавина, которая всё изменила

Король Чарльз / © Associated Press

10 марта 1988 года тогдашний принц Чарльз катался на лыжах за пределами подготовленных трасс над Клостерсом в Швейцарии. Он регулярно приезжал на этот курорт и хорошо знал местные склоны. На этот раз вместе с группой он отправился на один из самых сложных участков — трассу Wang. Рядом с Чарльзом был местный гид Бруно Шпрехер, а также несколько друзей.

В тот день на горе сошла лавина. Большинство участников группы успели укрыться и избежать худшего. Однако для одного из них трагедия оказалась смертельной. Майор Хью Линдси, один из ближайших друзей Чарльза и бывший личный помощник королевы, погиб, упав примерно на 400 метров вниз по склону. Еще одна подруга принца, Патриция Палмер-Томкинсон, получила травмы. Сам Чарльз выжил.

Где была Диана

Принц Чарльз, Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, и принцесса Диана, принцесса Уэльская

Эта история особенно тесно связана с королевской семьёй ещё и потому, что в тот день в Клостерсе находились принцесса Диана и Сара Фергюсон. Однако в момент схода лавины их не было на склоне — обе остались в шале.

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После трагедии Чарльз и Диана вместе сопровождали гроб майора Линдси в Великобританию. 17 марта 1988 года его похоронили на территории Королевской военной академии. На похоронах присутствовали королева Елизавета II, Чарльз, Диана, принц Эндрю и Сара Фергюсон.

Для Чарльза это была не просто потеря человека из его окружения. Линдси был его близким другом. Именно поэтому, спустя почти 40 лет, воспоминание о той лавине по-прежнему остается для него столь ярким.

Короли — тоже люди

Король Чарльз / © Associated Press

Эта история впоследствии стала частью популярной культуры. События 1988 года были показаны в четвёртом сезоне сериала «Корона». Правда, экранизация состоялась вопреки желанию вдовы Хью Линдси, Сары.

Это еще раз показало, насколько размытой может быть грань между историей королевской семьи и личной болью людей, которые были рядом с ней. Для зрителей это эпизод телевизионной драмы, а для семьи Линдси — настоящая трагедия, которая навсегда осталась частью их жизни.

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Чарльз и его любовь к горам.

Король Чарльз и принц Уильям / © Associated Press

Несмотря на опасный опыт, Чарльз долгие годы не отказывался от лыж. Клостерс был одним из его любимых мест для зимнего отдыха. Он приезжал сюда не только один, но и проводил каникулы вместе с сыновьями — принцами Уильямом и Гарри.

Именно Клостерс стал важным местом и для Уильяма, ведь в 2004 году там его впервые сфотографировали вместе с Кейт Миддлтон в начале их романтических отношений. А сам Чарльз в своё время настолько регулярно посещал курорт, что местные жители даже назвали в его честь два подъемника.

Теперь он поддерживает тех, кто спасает других

Король Чарльз / © Associated Press

Сегодня связь Чарльза с горами приобрела иной характер. Он по-прежнему является покровителем Braemar Mountain Rescue Team — организации, которую в свое время поддерживал и его отец, принц Филипп.

И теперь, когда он встречается со спасателями, Чарльз может разговаривать с ними не только как монарх или почетный покровитель. Он знает, что значит оказаться в горах в ситуации, когда всё может измениться за считанные секунды. Возможно, именно поэтому его краткое «это было близко» прозвучало так красноречиво.

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