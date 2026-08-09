Внутри было 12 детей: россияне ударили по автобусу на Одесщине — что известно о последствиях (фото)

Удар РФ по Одесской области

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Автобус с детьми оказался под российским ударом по Одесской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

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Россия ударила по Украине во время работы спасателей: погиб пожарный, под удар попал автобус с детьми.

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В Одесской области под удар попал автобус с детьми

Днем во время повторного обстрела Одесской области ударная волна повредила автобус, в котором находились 12 детей.

«Ударной волной повредило автобус, внутри которого было 12 детей», — заявил Выговский.

По данным МВД, серьезных ранений удалось избежать. Один ребенок получил незначительные царапины.

В Одессе в это время продолжается фиксация последствий ночной атаки. Повреждены жилые дома, гостиница, гражданская и энергетическая инфраструктура.

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«Пока наши подразделения спасают пострадавших от ночных обстрелов, россияне запускают новые ракеты и дроны по регионам Украины», — заявил Выговский.

В Запорожье погиб спасатель

В Запорожской области во время повторного удара погиб пожарный спасатель Александр Продан.

«Два часа назад в Запорожской области из-за повторного удара погиб пожарный-спасатель Александр Продан. Светлая память Александру и искренние соболезнования семье. Это невосполнимая потеря для всего коллектива системы МВД», — отметили в ведомстве.

Еще два работника получили ранения. Их оперативно доставили в больницу.

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В Харькове спасли семью с младенцем

Спасательные работы продолжаются и в Харькове. В первые минуты после обстрела полицейские и спасатели эвакуировали людей из поврежденного дома.

Среди спасенных — семья с младенцем и мужчина на колесном кресле.

По состоянию на 15.50 9 августа известно о почти 40 пострадавших людях.

На месте работает мобильный сервисный центр МВД. Там жители могут оперативно восстановить документы. Администраторы уже предоставили десятки консультаций.

В Черниговской области полицейские эвакуировали троих раненых

Отметим, что утром 9 августа российские военные атаковали Черниговскую область.

В Семеновской общине беспилотник попал возле магазина. Полицейские на служебном автомобиле эвакуировали троих раненых в больницу.

В МВД подчеркнули, что украинские спасатели и правоохранители продолжают работать на местах российских ударов и оказывать помощь пострадавшим.

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