- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 10k
- Время на прочтение
- 2 мин
Внутри было 12 детей: россияне ударили по автобусу на Одесщине — что известно о последствиях (фото)
Автобус с 12 детьми попал под удар в Одесской области. Выговский раскрыл детали.
Автобус с детьми оказался под российским ударом по Одесской области.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.
Россия ударила по Украине во время работы спасателей: погиб пожарный, под удар попал автобус с детьми.
В Одесской области под удар попал автобус с детьми
Днем во время повторного обстрела Одесской области ударная волна повредила автобус, в котором находились 12 детей.
«Ударной волной повредило автобус, внутри которого было 12 детей», — заявил Выговский.
По данным МВД, серьезных ранений удалось избежать. Один ребенок получил незначительные царапины.
В Одессе в это время продолжается фиксация последствий ночной атаки. Повреждены жилые дома, гостиница, гражданская и энергетическая инфраструктура.
«Пока наши подразделения спасают пострадавших от ночных обстрелов, россияне запускают новые ракеты и дроны по регионам Украины», — заявил Выговский.
В Запорожье погиб спасатель
В Запорожской области во время повторного удара погиб пожарный спасатель Александр Продан.
«Два часа назад в Запорожской области из-за повторного удара погиб пожарный-спасатель Александр Продан. Светлая память Александру и искренние соболезнования семье. Это невосполнимая потеря для всего коллектива системы МВД», — отметили в ведомстве.
Еще два работника получили ранения. Их оперативно доставили в больницу.
В Харькове спасли семью с младенцем
Спасательные работы продолжаются и в Харькове. В первые минуты после обстрела полицейские и спасатели эвакуировали людей из поврежденного дома.
Среди спасенных — семья с младенцем и мужчина на колесном кресле.
По состоянию на 15.50 9 августа известно о почти 40 пострадавших людях.
На месте работает мобильный сервисный центр МВД. Там жители могут оперативно восстановить документы. Администраторы уже предоставили десятки консультаций.
В Черниговской области полицейские эвакуировали троих раненых
Отметим, что утром 9 августа российские военные атаковали Черниговскую область.
В Семеновской общине беспилотник попал возле магазина. Полицейские на служебном автомобиле эвакуировали троих раненых в больницу.
В МВД подчеркнули, что украинские спасатели и правоохранители продолжают работать на местах российских ударов и оказывать помощь пострадавшим.