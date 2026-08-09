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Атака РФ на Одессу и взрывы в российском Белгороде: главные новости ночи 9 августа 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 августа 2026 года:
Киеву зимой может критически не хватать ракет для Patriot: военный обозреватель назвал необходимое количество Читать далее –>
В Белгороде прогремела серия мощных взрывов: сообщают о массированной атаке дронов (видео) Читать далее –>
В Мелитополе прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке дронов и перебоях со светом Читать далее –>
Одесса оказалась под атакой РФ: повреждены жилые дома и инфраструктура Читать далее –>
США заявили о прогрессе в переговорах с Ираном: Вэнс рассказал, что происходит Читать далее –>
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