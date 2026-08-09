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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
3163
Время на прочтение
1 мин

Атака РФ на Одессу и взрывы в российском Белгороде: главные новости ночи 9 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 августа 2026 года:

  • Киеву зимой может критически не хватать ракет для Patriot: военный обозреватель назвал необходимое количество Читать далее –>

  • В Белгороде прогремела серия мощных взрывов: сообщают о массированной атаке дронов (видео) Читать далее –>

  • В Мелитополе прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке дронов и перебоях со светом Читать далее –>

  • Одесса оказалась под атакой РФ: повреждены жилые дома и инфраструктура Читать далее –>

  • США заявили о прогрессе в переговорах с Ираном: Вэнс рассказал, что происходит Читать далее –>

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