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Рену Дхариял из Индии, которая не стригла волосы с 2015 года, вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Длина ее локонов достигла 271,50 см.

Об этом пишет GWR.

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Дхариял побила предыдущий рекорд, принадлежавший украинке Алии Насыровой. Длина волос Насыровой составляла 257,33 см.

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Рену работает контент-креаторшей и ведет YouTube-канал, где делится советами по красоте и уходу за волосами.

Индийка рассказала, что начала непрерывно отращивать волосы в 2015 году. По ее словам, на решение повлияла индийская культура, в которой длинные волосы традиционно считаются символом красоты.

«Я непрерывно выращиваю волосы с 2015 года. В индийской культуре длинные волосы считаются символом необычайной красоты и традиций, и именно это вдохновило меня отрастить их на такую длину», — рассказала Дхариял представителям Книги рекордов Гиннеса.

Рену Дхариял / © Guinness World Records

Однако волосы длиной почти 3 метра нуждаются в значительно большем уходе, чем обычная прическа. Женщина признается, что мытье и расчесывание ее локонов занимают часы.

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«Чтобы ухаживать за длинными волосами, нужно много терпения. Я тратю часы на мытье и расчесывание волос», - сказала она.

Рену Дхариял / © Guinness World Records

Дхариял также отмечает, что пытается не использовать химические средства по уходу за волосами. В свою очередь, она придерживается натурального подхода и даже делится с подписчиками рецептами домашних средств.

«Мой секрет – полностью натуральный. Я избегаю химических средств, а также делюсь секретами приготовления домашних масел для волос и шампуней без химических добавок на своем канале в YouTube», – рассказала рекордсменка.

Рену Дхариял / © Guinness World Records

Впрочем, абсолютный исторический рекорд по длине женских волос принадлежит не Дхариял. Его установила китаянка Се Цюпин.

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В 2004 году длина волос Се Цюпин составляла 562 см. Именно этот результат до сих пор остается рекордом за самые длинные волосы в истории среди женщин.

Напомним, биолог побила рекорд Гиннеса, сделав тату в честь каждой встретившейся акулы.

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