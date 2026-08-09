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В семье Лионеля Месси произошла смертельная трагедия
В возрасте 68 лет умер отец Лионеля Месси — Хорхе Месси.
В семье легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси произошла смертельная трагедия — в возрасте 68 лет умер его отец Хорхе Месси.
Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Отец восьмикратного обладателя "Золотого мяча" ушел из жизни вечером 7 августа в одной из клиник аргентинского Росарио, где проходил лечение.
В последние месяцы состояние здоровья отца капитана сборной Аргентины ухудшилось, из-за чего он не смог сопровождать семью на матчах чемпионата мира-2026.
39-летний Лионель после Мундиаля проводил время с отцом, прежде чем вернуться в "Интер Майами". Аргентинец со слезами на глазах отпраздновал несколько голов на ЧМ, а журналистам объяснял, что его слезы связаны не с футболом, а с тяжелой ситуацией в семье, но не раскрывал подробностей.
В июне семья Месси сообщала, что Хорхе находится под наблюдением врачей и проходит реабилитацию. Точный диагноз родственники не раскрывали.
Ранее сообщалось, что умер легендарный футболист "Милана" и сборной Италии.