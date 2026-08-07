- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 476
- Время на прочтение
- 1 мин
Сдержал обещание: звезда сборной Испании кардинально сменил имидж после победы на ЧМ-2026
Гави выполнил свое обещание после победы команды на чемпионате мира-2026, выкрасив волосы в розовый цвет.
Звездный полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Гави сдержал свое обещание после триумфа "Фурии Роха" на чемпионате мира-2026.
Еще до начала турнира футболист заявил: "Я покрашу волосы в розовый цвет, если выиграю чемпионат мира".
После победы он опубликовал в Instagram фото с новой прической, выкрасив волосы в розовый цвет.
"Человек слова", — подписал 22-летний футболист опубликованные фотографии.
Ранее сообщалось, что защитник сборной Испании Марк Кукурелья сделал татуировку с лицом главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте после триумфа "Фурии Роха" на ЧМ-2026.
Также мы рассказывали, что сборная Испании установила исторический рекорд по самой длинной беспроигрышной серии.