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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Сдержал обещание: звезда сборной Испании кардинально сменил имидж после победы на ЧМ-2026

Гави выполнил свое обещание после победы команды на чемпионате мира-2026, выкрасив волосы в розовый цвет.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Гави

Гави / © Associated Press

Звездный полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Гави сдержал свое обещание после триумфа "Фурии Роха" на чемпионате мира-2026.

Еще до начала турнира футболист заявил: "Я покрашу волосы в розовый цвет, если выиграю чемпионат мира".

После победы он опубликовал в Instagram фото с новой прической, выкрасив волосы в розовый цвет.

"Человек слова", — подписал 22-летний футболист опубликованные фотографии.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Испании Марк Кукурелья сделал татуировку с лицом главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте после триумфа "Фурии Роха" на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что сборная Испании установила исторический рекорд по самой длинной беспроигрышной серии.

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