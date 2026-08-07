Сдержал обещание: звезда сборной Испании кардинально сменил имидж после победы на ЧМ-2026

Гави / © Associated Press

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Звездный полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Гави сдержал свое обещание после триумфа "Фурии Роха" на чемпионате мира-2026.

Еще до начала турнира футболист заявил: "Я покрашу волосы в розовый цвет, если выиграю чемпионат мира".

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После победы он опубликовал в Instagram фото с новой прической, выкрасив волосы в розовый цвет.

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"Человек слова", — подписал 22-летний футболист опубликованные фотографии.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Испании Марк Кукурелья сделал татуировку с лицом главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте после триумфа "Фурии Роха" на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что сборная Испании установила исторический рекорд по самой длинной беспроигрышной серии.

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