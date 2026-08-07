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Стримав обіцянку: зірка збірної Іспанії кардинально змінив імідж після перемоги на ЧС-2026
Гаві виконав свою обіцянку після перемоги команди на чемпіонаті світу-2026, пофарбувавши волосся в рожевий колір.
Зірковий півзахисник "Барселони" та збірної Іспанії Гаві стримав свою обіцянку після тріумфу "Фурії Роха" на чемпіонаті світу-2026.
Ще до початку турніру футболіст заявив: "Я пофарбую волосся в рожевий колір, якщо виграю чемпіонат світу".
Після перемоги він опублікував в Instagram фото з новою зачіскою, пофарбувавши волосся в рожевий колір.
"Людина слова", — підписав 22-річний футболіст опубліковані фотографії.
Раніше повідомлялося, що захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья зробив татуювання з обличчям головного тренера національної команди Луїса де ла Фуенте після тріумфу "Фурії Роха" на ЧС-2026.
Також ми розповідали, що збірна Іспанії встановила історичний рекорд за найдовшою безпрограшною серією.