Стримав обіцянку: зірка збірної Іспанії кардинально змінив імідж після перемоги на ЧС-2026

Гаві / © Associated Press

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Зірковий півзахисник "Барселони" та збірної Іспанії Гаві стримав свою обіцянку після тріумфу "Фурії Роха" на чемпіонаті світу-2026.

Ще до початку турніру футболіст заявив: "Я пофарбую волосся в рожевий колір, якщо виграю чемпіонат світу".

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Після перемоги він опублікував в Instagram фото з новою зачіскою, пофарбувавши волосся в рожевий колір.

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"Людина слова", — підписав 22-річний футболіст опубліковані фотографії.

Раніше повідомлялося, що захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья зробив татуювання з обличчям головного тренера національної команди Луїса де ла Фуенте після тріумфу "Фурії Роха" на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що збірна Іспанії встановила історичний рекорд за найдовшою безпрограшною серією.

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