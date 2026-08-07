ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
477
Час на прочитання
1 хв

Стримав обіцянку: зірка збірної Іспанії кардинально змінив імідж після перемоги на ЧС-2026

Гаві виконав свою обіцянку після перемоги команди на чемпіонаті світу-2026, пофарбувавши волосся в рожевий колір.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гаві

Гаві / © Associated Press

Зірковий півзахисник "Барселони" та збірної Іспанії Гаві стримав свою обіцянку після тріумфу "Фурії Роха" на чемпіонаті світу-2026.

Ще до початку турніру футболіст заявив: "Я пофарбую волосся в рожевий колір, якщо виграю чемпіонат світу".

Після перемоги він опублікував в Instagram фото з новою зачіскою, пофарбувавши волосся в рожевий колір.

"Людина слова", — підписав 22-річний футболіст опубліковані фотографії.

Раніше повідомлялося, що захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья зробив татуювання з обличчям головного тренера національної команди Луїса де ла Фуенте після тріумфу "Фурії Роха" на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що збірна Іспанії встановила історичний рекорд за найдовшою безпрограшною серією.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie