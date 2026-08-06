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"Динамо" здолало "Карабах" у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій
Поєдинок-відповідь відбудеться у четвер, 13 серпня, в азербайджанському Баку.
Київське "Динамо" обіграло азербайджанський "Карабах" у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27.
Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбувся на "Арені Люблін" у польському місті Люблін і завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол "біло-сині" забили на 10-й хвилині зустрічі — захисник "Карабаха" Бенце Варконьї невдало головою скинув м'яч своєму голкіперу, а Матвій Пономаренко скористався цим і пробив повз воротаря суперника.
Наприкінці матчу "Карабах" залишився в меншості — на 88-й хвилині Цебраілс Макрецкіс отримав пряму червону картку за небезпечний фол проти Владислава Кабаєва на правому фланзі оборони.
Огляд матчу "Динамо" — "Карабах"
Матч-відповідь відбудеться у четвер, 13 серпня, в азербайджанському Баку. Старт гри — о 19:00 за київським часом.
Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, де позмагається з тріумфатором пари "Твенте" (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина), а переможений вилетить з єврокубків.
Нагадаємо, обидва клуби розпочали єврокубковий сезон з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи: "Динамо" здолало в серії пенальті румунську "Університатю" (0:0, 0:0), а "Карабах" розгромив ісландський "Вестрі" (3:0, 3:0).
У другому відбірковому раунді Ліги Європи кияни двічі програли грецькому ПАОКу (2:3, 0:2), тоді як азербайджанський клуб у серії пенальті поступився болгарському ЦСКА Софія (0:0, 0:0).