"Укрзалізниця" повідомила про масштабні затримки поїздів: які рейси запізнюються

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Через загрозу обстрілів та пошкоджену інфраструктуру поїзди, які їхали через Дніпропетровщину 7 серпня, затрималися в дорозі. Через що збилися з графіку й зворотні рейси.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Затримка потягів в Україні — які рейси запізнюються

У компанії зазначають, що цей вечір п’ятниці став гарячим в усіх сенсах днем для українських залізничників та пасажирів.

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Наразі найбільші затримки зафіксовані у таких поїздів:

№ 119 Дніпро-Хелм — +10:14

№ 041 Дніпро-Трускавець — +9:00 (обмежено по Львову)

№ 083 Дніпро-Мукачево — +9:14 (обмежено до Львова)

№ 003 Дніпро-Ужгород — +6:45

№ 285 Дніпро-Львів — +6:03

«Зворотні рейси також матимуть відхилення від графіку. Просимо уважно стежити за повідомленнями в застосунку Укрзалізниці та за оголошеннями на вокзалі», — зауважили в компанії.

Окрім того, поїзди № 41 Дніпро-Трускавець та № 83 Дніпро-Мукачево будуть обмежені по Львову. Підвіз пасажирів до Трускавця та Мукачева здійснюватиметься електричками, водночас купувати додаткові квитки не потрібно — пасажирів просять стежити за координацією залізничників на вокзалі.

Повідомляється, що залізничники змінюють маршрути та швидко готують вагони, щоб поїздки були безпечними і затримувалися якомога менше, а згодом обіцяють повернутися до звичного розкладу.

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«Укрзалізниця» змінює рух потягів — останні новини

Нагадаємо, через безпекову ситуацію «Укрзалізниця» тимчасово скоригувала маршрути низки поїздів у кількох областях України. Для пасажирів організували автобусні трансфери та альтернативні маршрути з пересадкою на приміські електрички.

До слова, 6 серпня російські війська завдали удару по місту Лозова на Харківщині. Один зі снарядів влучив у вагон потяга поблизу залізничного вокзалу. Внаслідок «прильоту» було пошкоджено будівлю вокзалу, контактну мережу та рухомий склад. Тому рух поїздів до станції Лозова та зі станції Лозова тимчасово був призупинений.

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