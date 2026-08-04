Водії бояться навіть вийти з машини: чому українські АЗС стали смертельними пастками – NYT

Розбита АЗС в Україні (ілюстративне фото) / © ДСНС

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Російські війська посилили удари по автозаправних станціях в Україні. Об’єкти, якими щодня користуються цивільні, дедалі частіше стають цілями безпілотників і ракет, а частина заправок уже перетворилася на обгорілі руїни.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

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За даними аналітиків, із початку квітня в Україні зафіксували щонайменше 246 атак на АЗС. Із них 194 сталися від початку червня до 27 липня.

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Українські експерти та представники паливного ринку вважають удари системною російською кампанією у відповідь на атаки України по НПЗ РФ.

Москва заявляє, що атакує об’єкти, які нібито використовують для військової логістики. Однак більшість заправок є цивільними підприємствами, якими щодня користуються звичайні водії.

Колишній радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов зазначив, що удари по цивільних АЗС не мають суттєвого впливу на постачання пального військовим.

«Тому єдина мета цих атак — тероризувати цивільне населення», — заявив він.

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Водії намагаються не затримуватися

Українські АЗС давно стали не лише місцем для заправлення, а й придорожніми центрами відпочинку. Поблизу фронту там також зупинялися військові, волонтери та цивільні.

Тепер водії скорочують час перебування на станціях, не заходять до магазинів і возять із собою додаткові каністри. Працівники деяких АЗС під час повітряної тривоги залишають територію.

На трасах між Дніпром і Запоріжжям багато заправок пошкоджені або зруйновані. Поблизу Харкова дві станції, розташовані одна навпроти одної, були знищені ударами «Шахедів».

Через удари гинуть люди

Атаки на АЗС уже призвели до загибелі цивільних. У Запоріжжі 6 липня загинули двоє людей, в Ізюмі 5 липня — чоловік, а у Дніпропетровській області 1 липня — працівник заправки.

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Більшість ударів припала на прифронтові регіони, однак атаки фіксували також у Полтаві, Одесі, Сумах, Чернігові та Харкові.

Водії бензовозів дедалі частіше відмовляються їхати до найнебезпечніших районів.

АЗС змінюють правила роботи

Після знищення заправок у районі Тростянця Сумської області влада організувала мобільні пункти заправлення. У Донецькій області над окремими станціями встановлюють протидронові сітки.

Мережа WOG запровадила спеціальні правила для прифронтових районів: закривати станції вночі, вимикати зовнішнє освітлення та припиняти роботу під час повітряної тривоги.

Представники паливного ринку зазначають, що атаки поки не спричинили масштабного дефіциту пального або різкого зростання цін. Головним наслідком вони називають психологічний тиск на населення: водії намагаються якнайшвидше заправити автомобіль і залишити небезпечне місце.

Росія знищує українські АЗС: останні новини

Нагадаємо, російські війська систематично знищують придорожні автозаправні станції на Сумщині. Через це військова та комунальна техніка змушена переходити на мобільні пункти заправки.

Як повідомив політолог Віктор Бобиренко, на відстані понад 100 кілометрів від Сум практично всі транзитні АЗС, розташовані вздовж доріг, були знищені внаслідок російських ударів.

Водночас депутат Харківської облради Олександр Скорик повідомив, що у Харківській області пошкоджено близько 80 АЗС, однак критичної нестачі пального чи заправок немає — станції поступово відновлюють роботу. Крім того, значна кількість підприємств і фермерських господарств має власні паливні пункти.

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