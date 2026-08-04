ЗСУ / © Associated Press

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Російська окупаційна армія 2 та 3 серпня продовжувала наступ на Куп’янському напрямку, однак Сили оборони України контратакували в цьому районі. Крім того, ЗСУ проводять власну наступальну операцію.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у свіжому звіті.

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Російські військові блогери знову заявляють про просування армії РФ у Куп’янську. Вони стверджують, що окупанти зайняли позиції в центральній частині міста, на південь від Радьківки, у північній частині Куп’янська-Вузлового, а також на захід від цього населеного пункту. Також вони додають, що українські сили контратакують з околиць Куп’янська, а бої тривають за міст через річку Оскіл у Куп’янську-Вузловому.

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За словами американських аналітиків, жодних доказів підтвердженого просування армії РФ на цій ділянці фронту наразі немає.

Зазначається, що 3 серпня український військовий оглядач Юрій Бутусов заявив про знищення російської колісної самохідної артилерійської установки 2С44 «Гіацинт-К» на Куп’янському напрямку. Він також додав, що це другий підтверджений випадок знищення цієї системи від початку повномасштабного вторгнення.

Речник 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Володимир Дегтярьов розповів, що Сили оборони одночасно проводять у Харківській області дві операції:

оборонну — на півночі та сході від Харкова;

наступальну — на Куп’янському напрямку.

Дегтярьов також пояснив, що ЗСУ намагаються відтіснити російських загарбників від державного кордону та зберегти повний вогневий контроль над Куп’янськом і наземними шляхами, які ворог використовує для перекидання підкріплень.

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Речник «Хартії» додав, що на цій ділянці фронту армії РФ бракує особового складу. Тому прориву української оборони в Харківській області боятися не варто.

Попри це, противник активно застосовує КАБи, оскільки ЗСУ поки що не мають достатніх можливостей для знищення літаків, з яких здійснюються такі удари.

Раніше ми писали про те, що «друга армія світу» тане просто на очах.

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