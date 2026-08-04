Молодь змінила пріоритети: МОН назвало найпопулярніші спеціальності та університети 2026

Куди вступають 2026 року

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Вступники до українських університетів найчастіше обирають менеджмент, психологію та філологію. Водночас Міністерство освіти і науки України фіксує суттєве зростання попиту абітурієнтів на комп’ютерні науки, кіберзахист і напрями з особливою державною підтримкою.

Про це в коментарі «Укрінформу» розповів заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко.

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Найпопулярніші заклади вищої освіти та спеціальності для вступу 2026

Один з ключових етапів вступної кампанії 2026 уже завершився — абітурієнти подали заяви на вступ до бажаних університетів та на обрані спеціальності. Цьогоріч вступники подали на 28% більше заявок, ніж торік.

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2026 року вступники мали право подати всього 10 заяв.

«Бачимо помітне зростання інтересу до спеціальностей з особливою підтримкою. Серед них — будівництво та цивільна інженерія, електрична інженерія, автоматизація і робототехніка, машинобудування. Це важливий сигнал для університетів і держави, адже йдеться про підготовку фахівців, яких уже потребують економіка та відбудова».

Заступник міністра додав, що остаточні підсумки можна буде підбити після надання рекомендацій та зарахування вступників.

За даними МОН, трійку лідерів за кількістю поданих заяв очолив менеджмент — 105 301 заявка.

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На другому місці опинилася психологія з 66 774 заявами. Почесне третє місце за популярністю серед абітурієнтів посіла філологія, на яку подали 61 410 заяв.

До топ-10 найпопулярніших напрямів також увійшли:

маркетинг — 49 345 заяв;

економіка та міжнародні економічні відносини — 42 893 заявки;

комп’ютерні науки — 40 755 заяв;

фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок — 37 667 заяв;

право — 33 447 заяв;

середня освіта — 31 265 заявок;

кібербезпека та захист інформації — 30 363 заявки.

Університети-лідери за кількістю заяв на вступ

Найбільше заявок в Україні отримав Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — майже 40 тисяч.

На другому місці за популярністю в Україні нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка (34 323 заявки).

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Далі — Державний торгівельно-економічний університет (26 247 заявок).

Серед лідерів також опинилися такі заклади вищої освіти:

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;

Національний університет «Одеська юридична академія»;

Луцький національний технічний університет.

Серед вступників спостерігається позитивна тенденція — вони починають цікавитися затребуваними спеціальностями — середньою освітою, будівництвом та цивільною інженерією, автотранспортом, агрономією, робототехнікою, електронікою, машинобудуванням та харчовими технологіями.

Кількість поданих заявок помітно зросла в цих галузях у порівнянні з минулим роком.

Правила вступу 2026: пільги та бюджетні місця

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України визначило Порядок прийому на навчання до закладів вищої освіти на 2026 рік, який передбачає додаткові пільги для окремих категорій абітурієнтів.

Замість складання НМТ такі вступники матимуть право скористатися співбесідами, спеціальними квотами або правом на гарантоване чи пріоритетне переведення на бюджетне навчання.

Пройти співбесіду замість НМТ зможуть особи з інвалідністю, учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі під час Революції Гідності чи Чорнобильської катастрофи, а також ті, хто не склав НМТ за станом здоров’я чи через відсутність умов.

Для УБД, осіб з інвалідністю, звільнених з полону та дітей-сиріт передбачена Квота-1, тоді як Квотою-2 можуть скористатися абітурієнти з тимчасово окупованих територій, зон бойових дій та ВПО.

За наявності вільних місць перевестися на бюджет зможуть діти загиблих військових, правоохоронців, учасників Революції Гідності чи полонених, діти УБД, ВПО, жителі територій бойових дій, особи з інвалідністю, шахтарі та їхні діти, а також діти з багатодітних родин.

Якщо вступники з пільгами не отримають рекомендацію за спеціальними умовами, вони братимуть участь у конкурсі на загальних підставах.

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