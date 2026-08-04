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«Вирішили сп**даляти»: українка пояснила, чому покинула Польщу після 4 років та куди переїхала
Пара українців виїхала з Польщі після 4 років життя — яка причина виїзду і яку країну обрали для життя.
Українка на імʼя Анна, яка жила зі своїм хлопцем в Польщі чотири роки, вирішили обрати для життя іншу країну.
Дівчина в Іnstagram розповіла, чому вирішили «сп**даляти» (брутальна нецензурна лексема, яка в перекладі з польської мови означає «забирайся геть» — саме так польські шовіністи образливо звертаються до українців — Ред.) з Польщі, і яку країну для життя обрали.
Яка причина виїзду з Польщі
«Чому ми з хлопцем вирішили с**рдалять з Польщі? Я живу в Польщі 4 роки, тоді як мій хлопець — вже 8 років. Ми вже цілком освоїлися, вивчили мову, маємо друзів, знайомих. Але тим не менш за низкою причин вирішили, що пора рухатися далі», — каже Анна.
За її словами, одна із причин виїзду — ускладнений процес легалізації для українців.
«Ні для кого не секрет, що в Польщі і так довго треба було чекати на ВНЖ. Зараз цей процес ускладнюється перевірками на наявність якихось дрібних правопорушень, що для чоловіків є щей ризиком депортації», — каже українка.
Крім того, як причну вона вказує зростаючі антиукраїнські настрої у Польщі.
«Не забуваємо про відношення поляків до українців», — зазначає вона.
Які країни розглядали для переїзду
Анна каже, що зі своїм хлопцем вони розглядали три країни — Німеччину, Канаду, Іспанію.
«Для контексту — я 4 роки працюю віддалено, а мій хлопець працює далекобійником. Першою ми розглядали Німеччину. Це близько, легший старт, можна спокійно вчити мову. Для хлопця тут багато вакансій, бо сфера перевезень в Німеччині вважається дефіцитною. Але тут складна бюрократія, податки, дуже цікавий менталітет», — каже блогерка.
Щодо Іспанії, то там швидко і легко отримати тимчасовий захист. Але в Іспанії набагато важче з роботою і треба набагато більше грошей.
Крім того, пара розглядала Канаду, бо вже має діючі візи.
«З мінусів, що Канада — це дуже далеко. Туди треба теж дуже багато грошей і там суворий клімат», — зазначає Анна.
Зрештою, пара українців вирішила виїздити до Іспанії, хоча спочатку хотіла обрати Німеччину.
«Рішення переїхати до Іспанії було прийняте спонтанно. І ситуація так склалася, що не тільки ми обрали Іспанію, але і Іспанія обрала нас», — каже українка.
Раніше ми писали, що у Польщі 18-річний українець може отримати довічне.