"Дозволиш стати тобі татом?": Освідчення військового на концерті KAZKA розчулило Заріцьку та фанів

Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band

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Солістка KAZKA Олександра Заріцька показала щемливий момент зі свого концерту, де військовий зробив коханій сюрприз, який завершився сльозами щастя та бурхливими оплесками.

Особливий момент стався просто посеред виступу гурту. Олександра Заріцька несподівано запросила на сцену жінку на ім’я Віка та її доньку Поліну. Вони навіть не здогадувалися, що їх чекає. Співачка одразу дала зрозуміти, що попереду — дещо справді важливе. При цьому сама інтригувала до останнього, не відкриваючи задуму. Здивування жінки лише посилювало напругу в залі.

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«У нас є невеличкий. Ну, якщо чесно, величезний сюрприз для вас. Якщо це було б для мене, я тут уже б зомліла», — сказала Олександра.

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Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band

Поки Заріцька говорила з гостями сцени, позаду них непомітно з’явився чоловік у військовій формі з двома букетами квітів. За мить він підійшов до коханої, став перед нею на одне коліно і звернувся не лише до неї, а й до її доньки. Саме ці слова стали кульмінацією вечора та викликали сльози у присутніх.

«За весь цей час ви для мене з Поліночкою стали дуже важливі, і подальшого свого життя я уже без вас я уже не бачу. І я приїхав сюди, щоб сказати тобі: „Виходь за мене“. Поліна, сонечко, ти дозволиш мені стати тобі татом офіційно? У нас два так!» — розчулив військовий.

Пропозиція / © instagram.com/kazka.band

Пропозиція / © instagram.com/kazka.band

Після заповітної відповіді зал вибухнув оплесками. Майбутня родина міцно обійнялася просто на сцені, а глядачі не приховували емоцій. Не змогла стримати сліз і сама Олександра Заріцька, яка розчулилася побаченим.

Родина / © instagram.com/kazka.band

Нагадаємо, нещодавно солістка KAZKA Олександра Заріцька після кардинального схуднення захопила ефектною стійкою догори ногами.

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