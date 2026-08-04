Як вибрати солодкий кавун: 4 ознаки, які справді варто перевірити

Кавуни / © unsplash.com

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Солодкий кавун не визначити за одним магічним тестом. Перед покупкою оцініть польову пляму, форму, вагу та звук, а для безпечності — насамперед місце продажу і стан плода.

ТСН.ua зібрав для вас лише дієві поради.

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Спершу огляньте польову пляму

Польова пляма — це ділянка, якою кавун лежав на землі під час достигання. Кремово-жовтий або світло-бежевий колір вважають кращою ознакою стиглості, ніж білу чи майже непомітну пляму.

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Водночас це не гарантія солодкості. Польова пляма допомагає оцінити, як дозрівав плід, але смак залежить не від однієї деталі. Тому не відкидайте кавун лише через відсутність «ідеального» візерунка на шкірці та не купуйте його тільки за жовтим боком.

Чотири швидкі перевірки перед покупкою

Після плями подивіться на сам плід. Краще обрати кавун, який:

має рівну, симетричну форму без різких вм’ятин і деформацій;

не має тріщин, проколів, мокрих або м’яких ділянок на шкірці;

здається важким для свого розміру — це може свідчити про соковиту м’якоть;

під час легкого постукування видає глибокий, глухий звук.

Звук — лише допоміжний тест, а не вирок. Без досвіду його легко оцінити неправильно, тому використовуйте цей спосіб разом з оглядом шкірки, форми та ваги. Не покладайтеся лише на сухий хвостик, «павутинку» на поверхні чи поділ кавунів на «чоловічі» та «жіночі».

Як купити кавун безпечніше

Для безпечнішої покупки кавуни мають лежати не просто на землі, а на спеціальних піддонах у місці продажу, де можна контролювати умови зберігання.

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Не беріть кавун із пошкодженою шкіркою, м’якими плямами чи ознаками псування. Не купуйте вже розрізаний плід і не просіть продавця надрізати його для перевірки стиглості: через пошкоджену шкірку всередину можуть потрапити бактерії. Удома розрізаний кавун зберігайте лише в холодильнику.

Критерії безпечної покупки та зберігання кавуна докладно ми пояснювали у матеріалі про безпечний вибір кавуна.

Чого не покаже зовнішній вигляд

Колір м’якоті, прожилки, смак або пляма на шкірці не дають змоги достовірно визначити вміст нітратів. Нітрати неможливо перевірити «на око» — для такого висновку потрібне лабораторне дослідження.

Тому не варто лякатися кожного раннього кавуна чи шукати ознаку, яка нібито миттєво викриває небезпечний плід. Практичніші кроки — купувати в офіційних місцях, не брати пошкоджені чи розрізані плоди та зберігати кавун після покупки належним чином.

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