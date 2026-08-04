"Починаю з чистого листа": Олександр Пономарьов спантеличив заявою про кардинальні зміни в житті

Олександр Пономарьов

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Український співак Олександр Пономарьов несподівано спантеличив прихильників загадковою заявою про «чистий лист», чим спровокував хвилю чуток про кардинальні зміни в житті та кар’єрі.

Артист, чиї пісні вже давно стали класикою української сцени, раптово змусив фанів губитися в здогадках. На своїй сторінці він опублікував коротке, але дуже інтригувальне повідомлення. Лише кілька слів миттєво стали приводом для гарячих обговорень. У коментарях почали з’являтися десятки версій — від творчих планів до особистих змін. Сам співак поки що не розкриває, що саме мав на увазі.

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«Я починаю з чистого листа», — лаконічно написав Пономарьов.

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Допис Олександра Пономарьова / © скриншот

Такий загадковий допис лише підігрів інтерес публіки. Одні припустили, що артист готує прем’єру нової пісні чи альбому, інші заговорили про книгу або навіть доленосні зміни в особистому житті. Водночас ще кілька днів тому в інтерв’ю для «Сніданку з 1+1» співак натякнув, що вже переживає абсолютно новий етап, який став для нього несподіванкою.

«Після того, що буде далі… Не знаю. Якщо не ця зміна, яку зараз… Ви будете розуміти вже зовсім скоро, що відбулося. У мене додалася ще одна історія, яку я навіть не починав, яку я розпочав фактично з білого листа, з чистого. Тому я сам готуюся до цього нового етапу мого життя», — поділився виконавець.

Олександр Пономарьов / © скриншот

Нагадаємо, нещодавно Олександр Пономарьов та Дзідзьо припинили виступати разом. Юрій Горбунов назвав причину.

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