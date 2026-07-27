Олександр Пономарьов та Дзідзьо припинили виступати разом: Юрій Горбунов назвав причину

Дзідзьо, Олександр Пономарьов та Юрій Горбунов / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Український ведучий Юрій Горбунов пояснив, чому артисти Олександр Пономарьов та Дзідзьо припинили виступати разом.

У знаменитостей було своєрідне тріо. Юрій Горбунов, Дзідзьо та Олександр Пономарьов активно їздили з благодійними гастролями. Виконавці співали, тоді як ведучий проводив благодійний аукціон. Вони разом об’їздили чимало міст та дали багато концертів для військових. Однак наразі ці виступи припинились.

«Нас запросили на благодійний концерт для прикордонників. Там ми познайомилися з військовими, з прикордонниками. Саме тоді й почалися спільні поїздки військовими частинами. Потім Саша написав пісню „На землі, в повітрі і на морі“, яку ми виконуємо втрьох. Зняли кліп. І якось усе дуже органічно склалося. Вони з Мішею співали, а я між номерами вів благодійний аукціон. Вийшов дуже цілісний проєкт. Якщо чесно, мені навіть бракує тих поїздок», — говорить ведучий в інтерв’ю Oboz.ua.

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Юрій Горбунов, Олександр Пономарьов та Дзідзьо / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Юрій Горбунов говорить, що такі поїздки припинились, оскільки Олександр Пономарьов та Дзідзьо зайняті сольними проєктами, а в нього от-от розпочнуться знімання нового сезону «Голосу країни». Тим не менш, благодійний проєкт й надалі існує, але в іншому форматі. Наприклад, восени вони проведуть декілька заходів. Окрім того, знаменитості продовжують бачитися поза сценою та чудово спілкуються один із одним.

«У кожного є ще й своя творча історія, свої сольні проєкти. Водночас це не означає, що ми перестали працювати разом. Далі проводимо благодійні вечори, збираємо кошти для військових. Просто тепер це вже не великі концертні тури, а трохи інший формат. У мене скоро починається новий сезон „Голосу країни“, у Саші — свій тур, у Міші — свій. У кожного дуже щільний графік. Але точно знаю, що наш спільний проєкт буде жити і далі», — пояснив ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов висловився про стосунки з 23-річним сином своєї дружини Катерини Осадчої. Ведуча народила його в першому шлюбі.

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