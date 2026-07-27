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Схуднення до критичної ваги, шрам після серйозної операції й новий імідж: як змінювалася Олена Тополя
Пропонуємо подивитися на фото, як змінилася зірка за 20 років на сцені.
Українська співачка Олена Тополя вже два десятиліття залишається однією з найвідоміших артисток країни та не боїться експериментувати.
За цей час вона пройшла шлях від конкурсів талантів до рок-виконавиці, змінила сценічне ім’я, стала мамою й розлучилася, а також пережила серйозні операції, різке схуднення та кардинальну зміну іміджу.
Навесні цього року артистці виповнилося 40 років. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, як протягом років змінювалася Олена Тополя, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, та які події в житті вплинули на її зовнішність.
Популярність Олени розпочалася 2006 року після перемоги на конкурсах «Ялта-2006» та «Пісні моря». Тоді 20-річна співачка була блондинкою. Саме образ довговолосої білявки із локонами на багато років став її візитівкою.
2010 року артистка під псевдонімом Alyosha представила Україну на «Євробаченні» з піснею Sweet People. У цей період вона залишалася вірною довгому світлому волоссю.
Вже за два роки в житті співачки почався новий етап. 2012 року вона повідомила про першу вагітність й 2013-го народила сина Романа. Попри зміни у фігурі, артистка майже не змінювала свого стилю й швидко повернулася до сцени.
Під час другої вагітності, про яку стало відомо 2015 року, Олена продовжувала ходити на світські заходи, а 30 листопада народила другого сина Марка.
Після цього настав період найсміливіших експериментів із зовнішністю. У 2018-2019 роках співачка відмовилася від звичного довгого волосся, зробила коротку стрижку, неодноразово змінювала відтінки блонду, а згодом навіть наважилася на значно темніший колір.
Наприкінці 2019 року артистка завагітніла втретє. Саме в цей період вона кардинально змінила імідж і вперше пофарбувала волосся у рудий колір. У серпні 2020 року співачка народила доньку Марію.
Після третіх пологів Олена зіткнулася з діастазом і через декілька років перенесла операцію зі встановлення спеціальної сітки. Після хірургічного втручання на животі залишився помітний шрам, який артистка не приховує.
У цей же період вона також наважилася розповісти про іншу вимушену операцію — на грудях. За словами Тополі, ще 2007 року лікарі виявили у неї пухлини, а згодом їх довелося видалити. Після цього артистка зробила й естетичну корекцію.
Після початку повномасштабної війни Олена разом із дітьми виїхала до США. У цей період вона знову повернулася до блонду, відростила довге волосся та експериментувала зі світлими відтінками.
Водночас прихильники дедалі частіше звертали увагу на її різке схуднення. Артистка пояснювала, що втратила близько 10 кілограмів через стрес і виснаження. Найменше вона важила 41 кілограм, нині — близько 44 кг, хоча комфортною для себе називає вагу 48 кг.
Повернувшись до України, співачка остаточно відмовилася від псевдоніма Alyosha та почала виступати під власним ім’ям. Вона також знову кардинально змінила імідж, повернувшись до насиченого мідно-рудого кольору волосся.
Новий імідж збігся з непростим періодом у житті артистки. На тлі болісного розлучення з Тарасом Тополею та секс-скандалу навколо її імені Олена відкрила нову сторінку й у творчості. Вона звернулася до рок-звучання, випустивши пісні «25 годин» та «Пекло», а її образ став сміливішим і зухвалішим.
Водночас співачка не приховує, що не прагне змінювати себе за допомогою косметології. Олена лише раз спробувала «уколи краси», однак результат її розчарував. Відтоді вона тому нині вона обирає природність і не боїться вікових змін.