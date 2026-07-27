Іран і КНДР уже напали на Україну: Зеленський роз’яснив, що має на увазі

Зеленський / © Associated Press

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Іран і Північна Корея фактично вже здійснили напад на Україну, оскільки від початку повномасштабної війни забезпечують Росію зброєю та військовими технологіями.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Sky News.

За словами глави держави, вже в перший рік великої війни Тегеран передав Росії тисячі ударних безпілотників Shahed, а згодом надав ліцензії та технології для їхнього виробництва.

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«Вони напали на нас? Я думаю, що так», — заявив Зеленський, коментуючи роль Ірану у війні Росії проти України.

Президент наголосив, що Київ повинен діяти обережно, аби не допустити відкриття нового фронту. Водночас Україна має чесно оцінювати дії держав, які безпосередньо допомагають російській армії вбивати українців.

«Іранці та північнокорейці вже напали на нас», — підкреслив Зеленський.

Він додав, що Україна повинна бути готовою до можливого посилення загроз і не може довіряти керівництву цих держав.

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За словами президента, Іран передавав Росії безпілотники та інше озброєння, тоді як Північна Корея постачала ракети й артилерійські боєприпаси. Військова допомога Москві почалася без будь-якої ескалації з боку України.

Заява Зеленського пролунала після того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив українського президента у нібито причетності до атаки на іранське торговельне судно та пригрозив відповіддю.

У МЗС наголошують, що удар по цивільному судну в Оманській затоці є «небезпечним розширенням війни». При цьому іранська сторона наголошує, що буцімто «ніколи не втручалася» у війну між Росією та Україною.

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