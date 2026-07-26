Іран звинуватив Зеленського в атаці на судно та пригрозив відповіддю

Іран / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив президента України Володимира Зеленського в атаці на судно. Він заявив, нібито була здійснена «за наказом Ізраїлю».

Відповідну заяву глава іранського МЗС опублікував у соцмережі X.

«Зеленський напав на іранське судно, убивши моряка», — висловився він.

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За словами Арагчі, удар є порушенням Статуту ООН і, як він стверджує, мав на меті втягнути країни Європи у війну. Він також заявив, що дії України «не можуть залишитися без відповіді».

Крім того, очільник іранської дипломатії повідомив, що обговорив цей інцидент із верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас, а також міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

На момент публікації українська сторона не коментувала заяви іранського міністра.

Як ми писали, президент Володимир Зеленський повідомив про успішні далекобійні удари Сил оборони по військових цілях на території Росії. За його словами, цієї ночі були уражені підприємство в Кірові, Тюменський НПЗ, логістичний об’єкт у Єкатеринбурзі, склад ПММ у Ростові-на-Дону. Також йшлося про цілі в акваторії Каспійського моря, зокрема судна, задіяні у перевезенні військових вантажів з Ірану, і військовий корабель.

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Згодом Іран назвав атаку «актом агресії» та засудив дії України. У МЗС наголошують, що удар по цивільному судну в Оманській затоці є «небезпечним розширенням війни». При цьому іранська сторона наголошує, що буцімто «ніколи не втручалася» у війну між Росією та Україною.

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