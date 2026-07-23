Перевершить "Епічну лють": Трамп зробив гучну заяву про нову масовану атаку на Іран

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон серйозно розглядає можливість проведення нової масштабної військової операції проти Ірану, масштаби якої можуть перевершити нещодавню операцію Epic Fury («Епічна лють»).

Про це він сказав у коментарі виданню Axios.

За словами американського президента, остаточного рішення ще не ухвалено, однак підготовка до можливого силового сценарію вже ведеться.

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«Я розглядаю можливість масштабного удару. Найбільшого за всю історію. Я близький до прийняття рішення. Ми повністю готові до цього», — заявив Трамп.

Водночас президент визнав, що нова військова кампанія матиме серйозні наслідки.

За інформацією Axios, двоє високопосадовців адміністрації США також підтвердили, що жодного рішення наразі не ухвалено, а американські військові ще не отримували відповідних наказів.

Ізраїль готовий долучитися

Трамп заявив, що Ізраїль може швидко приєднатися до можливої операції.

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«Вони приєднаються за дві хвилини, якщо я їх попрошу», — сказав президент США.

При цьому він наголосив, що американські війська здатні діяти самостійно.

За словами Трампа, участь Ізраїлю може спровокувати додаткову відповідь з боку Ірану, тому Вашингтон враховує всі можливі ризики.

Переговори з Іраном зайшли в глухий кут

Американський президент також заявив, що Тегеран демонструє бажання вести переговори, однак поки не готовий погодитися на компроміс.

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«Вони ще не зазнали достатньо болю», — сказав Трамп.

Як зазначає Axios із посиланням на два регіональні джерела, іранське керівництво відхилило останню пропозицію, яку передали через посередників.

За словами одного зі співрозмовників видання, переговорний процес фактично зайшов у безвихідь.

Напруження на Близькому Сході зростає

Axios зазначає, що протягом останніх 12 днів США посилювали військові удари, намагаючись припинити атаки Ірану на торговельне судноплавство в Ормузькій протоці.

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Водночас Іран не демонструє готовності до деескалації, а підтримувані ним хусити активізували напади на судна в Червоному морі, що посилило ризики для світового нафтового ринку. На тлі загострення ціни на нафту вже перевищили 100 доларів за барель.

Окремо Дональд Трамп попередив у соцмережі Truth Social, що у разі нових атак хуситів на судноплавство США покладуть відповідальність безпосередньо на Іран.

«Іран, а також самі хусити, зазнають серйозного військового покарання», — наголосив президент США.

Крім того, Трамп повідомив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу планує наступного тижня прибути до Вашингтона для участі в меморіальних заходах на честь покійного сенатора Ліндсі Грема. Президент США зазначив, що готовий провести з ним зустріч, підкресливши, що підтримує «дуже добрі» відносини з ізраїльським прем’єром.

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Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп прокоментував протистояння з Іраном, заявивши, що не вважає його повномасштабною війною, а називає «сутичкою». Водночас він переконаний, що Тегеран незабаром погодиться на переговори.

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