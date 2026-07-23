Дональд Трамп / © Associated Press

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Погроза президента США Дональда Трампа бомбардувати іранську інфраструктуру навряд чи злякає Тегеран — навпаки, вона підкреслює обмеженість того, чого можна досягти лише за допомогою повітряної війни.

Про це пише Politico.

Протягом останнього місяця сторони посилили атаки в боротьбі за контроль над Ормузькою протокою — важливим водним шляхом для постачання енергоносіїв. Тепер Трамп пообіцяв завдавати ударів по «одному мосту або одній електростанції» за кожне судно, атаковане в Перській затоці.

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«Якщо адміністрація Трампа не наважиться різко підвищити ставки — можливо, шляхом суттєвого розширення переліку допустимих цілей або навіть розгортання сухопутних військ — нинішній цикл атак США та іранських ударів у відповідь, імовірно, триватиме без чіткої стратегії завершення війни чи зрозумілого плану виходу з неї для Білого дому», — зазначили журналісти.

Колишня військова юристка Рейчел ВанЛандінгем каже, що розширення або посилення ударів по більшій кількості об’єктів цивільної інфраструктури не змусить іранський режим змінити свою позицію. За її словами, такі удари будуть законними за умови, що атаковані мости чи електростанції мають певне військове призначення.

Війна США проти Ірану — останні новини

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях у відповідь на атаки суден в Ормузькій протоці.

Як зазначає AP, попередження Трампа з’явилося після того, як США завдали чергової серії ударів по Ірану. Операція розпочалася 20 липня з метою подальшого послаблення іранського військового потенціалу, що використовується для атак на комерційні судна в Ормузькій протоці.

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17 липня Іран завдав удару по території Сирії — вперше від початку війни у близькосхідному регіоні в лютому 2026 року. Тоді Корпус вартових ісламської революції (КВІР) атакував командний центр спеціальних операцій США в Аль-Танфі на сході Сирії — проте, за повідомленнями сирійських джерел, військова база не постраждала.

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