Коли не допоможуть зубна щітка та жуйка: які проблеми зі здоров’ям видає неприємний запах з рота

Запах з рота може бути сигналом про проблеми зі здоров’ям / © Credits

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Медичні експерти оприлюднили новий детальний аналіз найпоширеніших причин стійкого неприємного запаху з рота, який щодня турбує мільйони людей у всьому світі. У цьому масштабному огляді лікарі наголошують, що вчасне виявлення джерела цієї проблеми допомагає діагностувати небезпечні хвороби ще до появи серйозних ускладнень.

Про це пише EgészségKalauz.

Хвороби зубів та нестача слини

Всупереч поширеній думці про хворий шлунок, у більшості випадків проблема криється саме в ротовій порожнині, де бактерії виділяють специфічні сірковмісні сполуки. Запалення ясен або задавнені хвороби зубів створюють ідеальні умови для розмноження мікробів, що супроводжується не лише смородом, а й кровоточивістю під час чищення.

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Ще однією поширеною причиною є банальна сухість у роті, адже слина виконує функцію природного очисника. Нестача вологи часто виникає через недостатнє вживання води, куріння, дихання через рот уві сні або приймання певних ліків, зокрема антидепресантів чи препаратів від тиску.

ЛОР-проблеми та шлунковий рефлюкс

Іноді причиною жахливого запаху стають так звані мигдаликові камені — дрібні жовтувато-білі грудочки, які утворюються з відмерлих клітин, бактерій та залишків їжі. Такі утворення зазвичай супроводжуються постійним першінням у горлі або неприємним відчуттям стороннього тіла під час ковтання.

Крім того, хронічне запалення носових пазух також провокує сморід, оскільки слиз постійно стікає по задній стінці глотки, створюючи сприятливе середовище для мікробів. Це явище нерідко супроводжується закладеністю носа, болем в ділянці обличчя та затяжним кашлем.

Щодо шлункових проблем, то вони дійсно можуть псувати подих, хоча трапляється це значно рідше. Наприклад, при нелікованому рефлюксі кислий вміст шлунка регулярно повертається у стравохід, що викликає появу характерного запаху, печію та навіть захриплість голосу.

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Тривожні сигнали внутрішніх органів

Іноді людське дихання набуває специфічних відтінків, які прямо вказують на серйозні системні збої в організмі. При неконтрольованому цукровому діабеті тіло починає виробляти кетонові тіла, через що з рота відчувається виразний запах ацетону або фруктів.

Ситуація стає критичною та потребує негайної медичної допомоги, якщо такий специфічний подих поєднується з сильною спрагою, частим сечовипусканням, болем у животі або сплутаністю свідомості.

Хвороби печінки та нирок також здатні кардинально змінювати запах: у першому випадку він може стати солодкуватим і затхлим, а при важкій нирковій недостатності — нагадувати аміак або сечу.

Вкрай рідко стійкий сморід виступає симптомом онкологічних захворювань гортані чи ротової порожнини. Проте за наявності виразок, що не гояться, кривавого мокротиння або раптової втрати ваги необхідно терміново пройти комплексне обстеження.

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Гігієнічні хитрощі та фантомні запахи

Для ефективної профілактики неприємного запаху лікарі радять не обмежуватися лише чищенням зубів, адже значна частина мікробів ховається у товстому шарі нальоту на задній поверхні язика. Спеціальні скребки для язика та достатнє зволоження ротової порожнини допомагають значно покращити ситуацію.

Також важливо пам’ятати, що популярні дієти, зокрема кетогенна, здатні спричинити появу легкого запаху ацетону через розщеплення жирів, що є природним процесом, а не хворобою.

Якщо ж після ретельної гігієни проблема не зникає протягом кількох днів, варто звернутися до стоматолога, а в разі відсутності зубних патологій — йти до сімейного лікаря. Для складних випадків існують спеціальні дослідження повітря під час видиху, які вимірюють рівень летких сполук сірки.

«Варто зазначити, що деякі люди страждають на галітофобію — стан, коли людина панічно боїться мати неприємний запах з рота, хоча оточення та лікарі цього не підтверджують», — пояснюють спеціалісти.

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Цей психологічний розлад викликає сильну тривогу та змушує людину уникати близького спілкування чи постійно жувати гумки. У таких ситуаціях розв’язати проблему допоможе не зубна щітка, а кваліфікована підтримка психолога.

Нагадаємо, питання про те, коли саме потрібно чистити зуби вранці — до сніданку чи після нього — роками залишається предметом дискусій. Багато людей переконані, що логічніше чистити зуби після їжі, щоб видалити залишки продуктів та освіжити подих. Проте сучасні стоматологічні рекомендації свідчать про інше.

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