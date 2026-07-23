Українські прапори, дим і "гірка цибуля": в Естонії розгорівся скандал через натяк на діпстрайки по РФ

Естонія / © Getty Images

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Естонський виробник м'ясної продукції Rannarootsi Lihatööstus прокоментував резонанс, який виник після публікації рекламного допису в соцмережах. Частина користувачів побачила в ньому натяк на війну Росії проти України та образу російськомовного населення країни.

Про це повідомляє ERR.

Причиною дискусії стало рекламне зображення, на якому двоє чоловіків із шевронами у вигляді українського прапора готують м'ясо на грилі на тлі густого диму. Пост супроводжувався слоганом: «Правильний гриль робить гірку цибулю солодкою».

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Найбільше критики викликало слово sibul («цибуля»). У розмовній естонській мові його іноді використовують як зневажливе прізвисько щодо російськомовних жителів Естонії, через що багато користувачів побачили в рекламі прихований політичний підтекст.

Водночас у компанії запевняють, що жодних таких намірів не мали.

«Це безпосередньо пов'язано з нашим продуктом та його інгредієнтом — карамелізованою цибулею. Текст стосується саме цього продукту», — пояснив виконавчий директор Rannarootsi Lihatööstus Кармо Аксель.

За його словами, компанія не намагалася образити будь-яку національну групу чи спровокувати суспільний конфлікт.

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«Наша публікація в жодному разі не була спрямована проти будь-якої національності, яка проживає в Естонії. Текст стосується продукту, а зображення відображає сучасний медіапростір. Ми не ставили за мету спровокувати конфлікт», — наголосив керівник компанії.

Попри ці пояснення, рекламна кампанія продовжує активно обговорюватися в естонському суспільстві та соціальних мережах, де користувачі по-різному трактують її зміст.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що росіянам можуть перекрити шлях до Європи. Естонія попередила про важливе рішення.

Так, стало відомо, що Естонія готова закрити всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з РФ у разі загрози національній безпеці. Наразі ситуація там не дає підстав для його закриття.

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