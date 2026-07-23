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Украинские флаги, дым и "горький лук": в Эстонии разгорелся скандал из-за намек на дипстрайки по РФ
Эстонский производитель отреагировал на обвинения из-за рекламы с намеком на россиян.
Эстонский производитель мясной продукции Rannarootsi Lihatööstus прокомментировал резонанс, возникший после публикации рекламного сообщения в соцсетях. Часть пользователей увидела в нем намек на войну России против Украины и оскорбление русскоязычного населения страны.
Об этом сообщает ERR.
Причиной дискуссии стало рекламное изображение, на котором двое мужчин с шевронами в виде украинского флага готовят мясо на гриле на фоне густого дыма. Пост сопровождался слоганом: «Правильный гриль делает горький лук сладким».
Больше критики вызвало слово sibul («лук»). В разговорном эстонском языке его иногда используют как пренебрежительное прозвище по отношению к русскоязычным жителям Эстонии, из-за чего многие пользователи увидели в рекламе скрытый политический подтекст.
В то же время, в компании уверяют, что никаких таких намерений не имели.
«Это напрямую связано с нашим продуктом и его ингредиентом — карамелизированным луком. Текст касается именно этого продукта», — объяснил исполнительный директор Rannarootsi Lihatööstus Кармо Аксель.
По его словам, компания не пыталась оскорбить какую-либо национальную группу или спровоцировать общественный конфликт.
«Наша публикация ни в коем случае не была направлена против какой-либо национальности, проживающей в Эстонии. Текст касается продукта, а изображение отображает современное медиапространство. Мы не ставили своей целью спровоцировать конфликт», — подчеркнул руководитель компании.
Несмотря на эти объяснения рекламная кампания продолжает активно обсуждаться в эстонском обществе и социальных сетях, где пользователи по-разному трактуют ее содержание.
Напомним, ранее речь шла о том, что россиянам могут перекрыть путь в Европу. Эстония предупредила о важном решении.
Так стало известно, что Эстония готова закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с РФ в случае угрозы национальной безопасности. Пока ситуация там не дает оснований для его закрытия.