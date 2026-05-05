Эстония сделала неожиданное заявление после залета украинских дронов: что попросили у Киева

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал / © Associated Press

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что удары Украины по российским портовым объектам являются частью самообороны. В то же время Таллинн ожидает, что обломки или сами беспилотники не будут попадать в воздушное пространство Эстонии.

Об этом Михал сказал во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване, пишет Bloomberg.

По его словам, для Эстонии очевидно, что Украина имеет право защищаться и бить по объектам, помогающим России финансировать войну.

«Для нас совершенно понятно, что Украина защищается и уничтожает российскую машину накачки денег, в том числе разные портовые объекты, в пределах самообороны», — заявил Михал.

Он возложил ответственность за ситуацию на Кремль, напомнив, что именно Россия атакует украинские гражданские объекты, не являющиеся военными целями.

В то же время, в последнее время страны ЕС фиксируют случаи нарушения своего воздушного пространства беспилотниками. Это происходит на фоне расширения украинских ударов по российским портам и энергетической инфраструктуре вблизи границ Балтийских стран и Финляндии.

В марте один из дронов задел дымовую трубу эстонской электростанции, после чего по всей стране разослали экстренные SMS-сообщения. В воскресенье утром беспилотники снова нарушили воздушное пространство Эстонии и Финляндии, однако повреждений не нанесли.

«Наша простая просьба или сообщение состоит в том, что обломки из войны не должны попадать в наше воздушное пространство», — сказал Михал.

Похожую позицию высказала и Финляндия. Премьер-министр Петтери Орпо во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ереване поддержал Украину, но подчеркнул, что такие нарушения воздушного пространства неприемлемы.

Михал также признал, что странам ЕС и НАТО, граничащим с Россией и Украиной, сложно отслеживать и сбивать низколетние военные дроны. По его словам, Эстония закупает новые радиолокационные системы и уже располагает средствами противовоздушной обороны.

Напомним, жители нескольких регионов Латвии и Эстонии утром, 3 мая, предупредили о возможной угрозе беспилотников на фоне атаки России на Украину.

Ранее сообщалось, 25 апреля в Румынии после ночной российской атаки на Украину обнаружили обломки дронов, повредивших электростолб и пристройку к дому. С авиабазы Фетешти поднимали британские истребители Eurofighter Typhoon, сопровождавшие дроны у Рени. Жители Галаца сообщили о падении объекта.

26 апреля в Румынии у границы с Украиной снова обнаружили обломки беспилотников. Фрагменты обнаружили в уезде Тулча между деревнями Лункавица и Векерень. Место оцепила полиция, а специалисты Минобороны и разведки проводили экспертизу. Прокуратура Констанцы начала официальное расследование.

