Эстония сделала неожиданное заявление после залета украинских дронов: что попросили у Киева
Эстония поддерживает удары Украины по российским портовым объектам как право на самооборону, однако призывает не допускать попадания дронов или их обломков в воздушное пространство стран ЕС и НАТО.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что удары Украины по российским портовым объектам являются частью самообороны. В то же время Таллинн ожидает, что обломки или сами беспилотники не будут попадать в воздушное пространство Эстонии.
Об этом Михал сказал во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване, пишет Bloomberg.
По его словам, для Эстонии очевидно, что Украина имеет право защищаться и бить по объектам, помогающим России финансировать войну.
«Для нас совершенно понятно, что Украина защищается и уничтожает российскую машину накачки денег, в том числе разные портовые объекты, в пределах самообороны», — заявил Михал.
Он возложил ответственность за ситуацию на Кремль, напомнив, что именно Россия атакует украинские гражданские объекты, не являющиеся военными целями.
В то же время, в последнее время страны ЕС фиксируют случаи нарушения своего воздушного пространства беспилотниками. Это происходит на фоне расширения украинских ударов по российским портам и энергетической инфраструктуре вблизи границ Балтийских стран и Финляндии.
В марте один из дронов задел дымовую трубу эстонской электростанции, после чего по всей стране разослали экстренные SMS-сообщения. В воскресенье утром беспилотники снова нарушили воздушное пространство Эстонии и Финляндии, однако повреждений не нанесли.
«Наша простая просьба или сообщение состоит в том, что обломки из войны не должны попадать в наше воздушное пространство», — сказал Михал.
Похожую позицию высказала и Финляндия. Премьер-министр Петтери Орпо во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ереване поддержал Украину, но подчеркнул, что такие нарушения воздушного пространства неприемлемы.
Михал также признал, что странам ЕС и НАТО, граничащим с Россией и Украиной, сложно отслеживать и сбивать низколетние военные дроны. По его словам, Эстония закупает новые радиолокационные системы и уже располагает средствами противовоздушной обороны.
Напомним, жители нескольких регионов Латвии и Эстонии утром, 3 мая, предупредили о возможной угрозе беспилотников на фоне атаки России на Украину.
Ранее сообщалось, 25 апреля в Румынии после ночной российской атаки на Украину обнаружили обломки дронов, повредивших электростолб и пристройку к дому. С авиабазы Фетешти поднимали британские истребители Eurofighter Typhoon, сопровождавшие дроны у Рени. Жители Галаца сообщили о падении объекта.
26 апреля в Румынии у границы с Украиной снова обнаружили обломки беспилотников. Фрагменты обнаружили в уезде Тулча между деревнями Лункавица и Векерень. Место оцепила полиция, а специалисты Минобороны и разведки проводили экспертизу. Прокуратура Констанцы начала официальное расследование.