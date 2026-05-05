Новый глава воздушно-космических сил РФ Александр Чайко

Министерство обороны РФ назначило генерал-полковника Александра Чайко главнокомандующим воздушно-космическими силами (ПКС). Это решение было принято после волны жесткой внутренней критики по поводу неспособности российской ПВО защитить территорию страны от украинских дронов и системных ошибок в воздушной кампании.

По данным источников российских СМИ, Чайко заменил на этом посту генерала Виктора Афзалова. Аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 4 мая отмечают, что это назначение является частью стратегии Путина: не увольнять неэффективных командиров, а «перетасовывать» их между должностями.

Кто такой Александр Чайко: от Сирии до Бучи

Фигура нового руководителя ПКС является знаковой из-за его причастности к военным преступлениям в нескольких военных кампаниях:

Сирийский опыт — Чайко неоднократно возглавлял группировку войск РФ в Сирии (2019–2022 гг.). Именно под его руководством российская авиация производила удары по гражданскому населению и критической инфраструктуре Сирии.

Вторжение в Украину и зверства в Буче — в начале полномасштабного вторжения в 2022 году Чайко командовал Восточным военным округом. Он непосредственно руководил попыткой окружения Киева и возглавлял силы, ответственные за массовые гражданские убийства в Буче и Киевской области.

Падение режима Асада — в декабре 2024 года он снова был отправлен в Сирию, где пытался спасти режим Башара Асада, в конце концов завершившегося крахом.

Причины назначения: критика «милблогеров» и дырявая ПВО

Назначение Чайко произошло на фоне глубочайшего кризиса в рядах ПКС РФ. Российские военные блогеры и пропагандисты в последнее время активно критикуют руководство за:

неспособность остановить украинские дальнобойные дроны, систематически поражающие объекты в тылу РФ;

дефицит самолетов и квалифицированного технического персонала по их обслуживанию;

неэффективное определение целей при воздушных операциях.

Стоит отметить, что Александр Чайко был первым командующим военным округом, которого Путин отстранил от должности в начале большой войны из-за провала наступления на Киев. Возвращение «опального» генерала на ключевую должность еще раз подтверждает ограниченность кадрового резерва Кремля.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин с марта 2026 года находится в состоянии повышенной тревоги из-за страха перед возможным покушением. В Кремле опасаются внутреннего сговора, использования дронов политическими элитами и вероятной дестабилизации со стороны бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

