Скандал из-за позиции относительно России и войны в Украине: в Эстонии раскритиковали президента

В Эстонии раскритиковали слова президента о диалоге с Россией / © Associated Press

Политики как из коалиции, так и из оппозиции раскритиковали заявления президента Эстонии Алара Кариса относительно России и перспектив окончания войны в Украине.

Президент озвучил свою позицию в ходе официального визита в Финляндию 28 апреля, сообщает news.err.

Вместе с президентом Финляндии Александером Стуббом он заявил, что Европе в будущем придется возобновить диалог с Россией после завершения войны, а также сделать выводы из ошибок, допущенных в начале российского вторжения.

Однако часть эстонских политиков не согласилась с этими оценками.

Политический спор в Эстонии из-за заявлений о России и мирных переговорах

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна (Eesti 200) заявил, что позиция президента противоречит внешней политике Эстонии.

«Желание Алара Кариса вести диалог с Россией противоречит европейской и эстонской внешней политике и только дает Путину возможность выдвигать свои требования и ультиматумы. Идея о прекращении огня еще после февраля 2022 года игнорирует то, что тогда Путин уже выдвигал ультиматумы по суверенитету Украины и безопасности НАТО», — сказал Тсахкна.

Подобную позицию высказали и в оппозиции. Глава партии Isamaa Урмас Рейнсалу подчеркнул, что ответственность за войну не может перекладываться на Европу.

«Если говорить о возможности остановки боевых действий весной 2022 года, я с этим не согласен. Украина и Россия действительно вели переговоры, но они сорвались после событий, в частности, в Буче. Россия до сих пор не демонстрирует намерения отказываться от своих военных целей», — заявил он.

Лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс также заявил об изменении фокуса дискуссии.

«Эстония и Европа до сих пор были сосредоточены на том, как Россия может завершить свою агрессию и как предотвратить будущие угрозы. Теперь обсуждение смещается в сторону того, когда и как возможен диалог с Россией», — сказал он.

Ранее, накануне визита в Финляндию, Карис в интервью финскому изданию Yle заявил, что Европа лишилась возможности начать мирные переговоры в начале войны, однако подчеркнул, что Россия может измениться в будущем.

А 27 апреля он также заявил газете Helsingin Sanomat, что Европа должна готовиться к возобновлению контактов с Россией по окончании войны.

Во время совместной пресс-конференции в Хельсинки Карис повторил это мнение, отметив, что Россия останется соседом Европы независимо от исхода войны.

«Вещи уже не будут такими, как раньше, но Россия останется нашим соседом. Если открыть карту, это очевидно», — сказал президент Эстонии, проведя также историческую аналогию со Столетней войной между Англией и Францией.

Президент Финляндии Александер Стубб, в свою очередь, заявил, что вопрос контактов с Россией обсуждается в Европе системно.

«В Европе нет дискуссии о том, нужно ли говорить с Россией, есть дискуссия о том, когда и как это делать», — сказал он.

Он также отметил необходимость единства в ЕС и отметил, что решения о коммуникации с Россией не должны приниматься в одностороннем порядке.

