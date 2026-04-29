Эмили Блант оделась в черно-красных цветах, чтобы прорекламировать "Дьявол носит Prada 2"
Новые фотографии звезды были сделаны в Нью-Йорке.
Актриса Эмили Блант появилась на еще одном рекламном мероприятии посвященном фильму «Дьявол носит Prada 2» в Нью-Йорке, что позволило ей продемонстрировать новый образ.
Она оделась в цветовой гамме фильма — черном и красном. Лук Эмили был от бренда Ferragamo и состоял из кардигана крупной вязки и лаковой юбки-карандаша. Также актриса обула стильные лаковые мюли, которые сочетались со стилем ее юбки.
Впоследствии Эмили посетила также шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на которое надела полосатый костюм в сочетании с рубашкой и черным кружевным топом.
Ранее актриса продемонстрировала на премьере фильма изысканное платье от Модного дома Schiaparelli, которое креативный директор бренда Дэниел Розбери презентовал в коллекции от-кутюр весна-лето 2026. Верх платья был украшен 25 тысячами перьев из шелковых нитей.